.Bir dolar kaç TL? 21 Ocak Salı dolar ne kadar? Dolar ne olur?

Bir dolar kaç TL? An itibariyle dolar ne kadar? Dolar ne olur uzman yorumları? sorusu herkes tarafından araştırılıyor. Peki güncel dolar fiyatı nedir? 21 Ocak Salı bugün dolar ne kadar? Dolar kaç TL? Son dakika dolar kuru fiyatları nedir? İşte dolarla ilgili merak edilenler haberimizde...

BİR DOLAR KAÇ TL? AN İTİBARİYLE DOLAR NE KADAR?

Dolar TL kurundaki hareketlilik ekonomik parametreleri izleyenlerin yakın takibinde yer alıyor. Gün içerisinde döviz alım satımı yapacaklar; “dolar ne kadar, kaç TL?” ve “euro ne kadar, kaç TL?” sorularının cevabını araştırıyor. Peki, bugün dolar ne kadar, kaç TL? İşte, 21 Ocak Salı güncel döviz kuru…

DOLAR NE KADAR?

Geçen hafta 5.85 seviyesinin altına gerileyen dolar/TL bu hafta 5.90'ın üzerine çıktı. Gözler Türkiye'den de geniş katılımın olduğu Davos zirvesinde olacak.

Dolar/TL, geçen hafta TCMB faiz indirimi sonrası bir ayın en düşük seviyeleri olan 5.84’ü görmesine karşın bu seviyelerde kalıcı olamadı.

Dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD ve Çin’in ticaret anlaşmasına varmasına karşın ikili ticarette önemli bir çok konuyu daha sonraki görüşmelere bırakması küresel piyasalarda iyimserliğin sınırlı kalmasına neden oluyor.

21 Ocak 2020 döviz alış satış fiyatlarında son durum:

Dolar Kuru bugün itibariyle, alışta 5.9224 TL, satışta 5.9246 TL seviyesinde bulunuyor Dolar Alış Kuru ve Dolar satış kuru 21.01.2020 tarihiyle saat 08:42'de güncellenmiştir. 1 Dolar 5.9246 Türk lirasına karşılık gelmektedir. 1 Dolar karşılığında 5.9246 Türk Lirası satın alınabilir.

EURO TL NE KADAR?

Euro Kuru bugün itibariyle, alışta 6.5715 TL, satışta 6.5747 TL seviyesinde bulunuyor Euro Alış Kuru ve Euro satış kuru 21.01.2020 tarihiyle saat 08:39'de güncellenmiştir. 1 Euro 6.5747 Türk lirasına karşılık gelmektedir. 1 Euro karşılığında 6.5747 Türk Lirası satın alınabilir.

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DOLAR KURU FİYATLARINDA SON DURUM 21 Ocak 2020

Merkez Bankası dün yaklaşık 55 milyar TL’nin Hazine’ye aktarılması için Olağanüstü Genel Kurulu topladı. Piyasalar ise bu yıl ‘uyum ve birlikte çalışma’ teması ile toplanacak olan Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu toplantılarını takip edecek. Davos zirvesi 21 Ocak (bugün) ila 24 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek.

Toplantıya Türkiye’den Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal katılacak. Öte yandan Amerikan Merkez Bankası (Fed) önümüzdeki hafta faiz toplantısını gerçekleştirecek. Piyasa Fed’in faizlere şu aşamada dokunmasını beklemiyor.

DÖVİZ YORUMLARI NEDİR? 21 Ocak 2020

21.01.2020 tarihli Dolar Kuru Yorum ve Güncel DolarTL Analizleri

Ali Akbulut, Araştırma Uzmanı, Işık FX – Dolar Kuru Yorumu

TL varlıkları geçtiğimiz süre zarfında siyasi ve jeopolitik risk unsurlarının etkisi altında kalmaya devam ediyor. TEknik olarak 5.90-5.95 bandının uzun süredir takip edilmesinin ardından hafta başından bu yana bu bandın üzerinde sınır hareketlilikler meydana gelmekte. 5.9500 üzerine kalındığı sürece 6.00 psikolojik seviyesi takip edilecekken buranın geçilmesi halinde 6.10 seviyeleri gündeme gelebilir. Kur fiyatlamalarında görülebilecek geri çekilmelerde ise 5.90 ana destek seviyesi fiyatlamların seyri açısından önemli olacaktır.

İnfo Yatırım FX – DolarTL Yorumu

Geçtiğimiz Cuma günü yurtiçinden gelen enflasyon verisi beklentilerin üzerinde gelmiş ve TL üzerinde bir miktar baskı oluşturmuştu. Bununla birlikte ABD ile İran arasında gerilimin yükselmesi gelişmekte olan ülke para birimlerini baskılarken, bu baskıdan TL’de nasibini aldı. Bu gelişmeler ile birlikte yeni haftaya 5.97 seviyelerinde başlangıç yapan USDTRY paritesi hafta içerisinde dalgalı bir seyir izlese de haftaya başlangıç seviyeleri yakınlarında fiyatlamalarına devam ediyor. Diğer yandan TSK’nın Libya’ya asker göndereceği konusu da TL üzerindeki fiyatlamalara etki ediyor. Gün içerisinde yurtiçinden gelecek olan önemli bir ekonomik veri akışı bulunmuyor. Bununla birlikte Amerika kanadından TSİ 16:15’te gelecek olan ADP Tarım Dışı İstihdam verisi paritede hareketliliği artırabilecek haber akışı olarak öne çıkabilir. Tüm bunlar ışığında USDTRY paritesini teknik olarak incelediğimizde sırasıyla 5.98790 – 6.02255 – 6.04787 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü gevşemelerde ise 5.95777 – 5.92961 – 5.90865 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir.