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Bir döneme damga vurmuştu! Kaya Olgar hayatını kaybetti

Eski manken, foto model ve oyuncu Kaya Olgar'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Olgar, 57 yaşındaydı.

Bir döneme damga vurmuştu! Kaya Olgar hayatını kaybetti

Eski manken, foto model ve oyuncu Kaya Olgar'dan acı haber geldi. 90'lı ve 2000'li yılların aranılan isimlerinden biri olan Olgar'ın ölümüne ilişkin acı haberi organizatör Tuncay Erkul duyurdu.

Sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Erkul, Olgar'ın ölümünden dolayı duyduğu acıyı ifade etti.

22 senedir Muğla Köyceğiz Yeşilköy'de yaşayan Kaya Olgar'ın cenazesi bugün öğle namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

KAYA OLGAR KİMDİR?

Bir dönemin önemli manken ve fotomodellerinden olan Kaya Olgar, 2006'da Arka Sokaklar dizisinde oynamıştı.

Olgar'ın rol aldığı projeler şu şekilde:

Yedi Numara (2000),

Gelinlik Kız (2000),

Çılgın Bediş (1998),

Gurur (1994),

İki Kız Kardeş (1992),

Kavanozdaki Ada

Bir döneme damga vurmuştu! Kaya Olgar hayatını kaybetti

Berkem Temizel
Gece Editörü
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