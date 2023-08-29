Bir süredir tedavi görüyordu! Diriliş Ertuğrul ve EDHO'nun usta oyuncusu Ünal Silver hayatını kaybetti

Sanat dünyasının ünlü yıldızları bu hayattan birer birer kaymaya devam ediyor. Diriliş Ertuğrul ve EDHO'nun dizlerinde seyircilerin beğenisini kazanan gönüllerinde taht kuran usta oyuncusu Ünal Silver hayatını kaybetti.

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Bir süredir tedavi görüyordu! Diriliş Ertuğrul ve EDHO'nun usta oyuncusu Ünal Silver hayatını kaybetti

Bir süredir tedavi gören oyuncu Ünal Silver 75 yaşında hayatını kaybetti.

"ONU ÇOK ÖZLEYECEĞİZ"

Haberi, Silver'in menajerlik ajansı duyurdu.

Renda Güner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Usta Oyuncumuz ve çok değerli dostumuz Ünal Silver’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Onu çok özleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bir süredir tedavi görüyordu! Diriliş Ertuğrul ve EDHO'nun usta oyuncusu Ünal Silver hayatını kaybetti

Rol Aldığı Diziler:

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (İdris, 2020)

Tövbeler Olsun (2020)

Kurşun (Kerim Paşa, 2019)

Vurgun (Feyyaz, 2019)

Diriliş: Ertuğrul (Umur Bey, 2018)

Cinayet Masası İstanbul (Çetin Akbay, 2018)

No: 309 (Haluk Dayı, 2016-2017)

Aşk Yalanı Sever (Murat Aslan, 2016)

Şehrin Melekleri (Bedirhan Kurtoğlu, 2015)

Poyraz Karayel (Sadık Saygıner, 2016)

Kadim Dostum (Rafet, 2014)

Benim İçin Üzülme (Şahin, 2012-2013)

Muhteşem Yüzyıl (Şarlken, 2011)

Kuzey Güney (Atilla Sinaner, 2011-2012)

Gönülçelen (Burhan, 2010

Deli Saraylı (Amiral Sör Edward, 2010)

Bir Bulut Olsam (Aslan Bulut, 2009)

Sessiz Fırtına (Kör Rıfat, 2007)

Yalancı Yarim (Vahi Özkul, 2006)

Rol Aldığı Sinema Filmleri:

Hilal, Feza and Other Planets (2020)

Between Two Dawns (İbrahim, 2020)

Yeni Başlayanlar İçin Hayatta Kalma Sanatı (2017)

Deliormanlı (Deliormanlının Ustası, 2016)

Çarşı Pazar Çarşı Pazar (Belediye Başkanı, 2014)

Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı (Zagor İbrahim, 2014)

Benimle Oynar mısın? (Enver, 2013)

Zenne (Yılmaz, 2011)

Dedemin İnsanları (Deli Bayram, 2011)

Beni Unutma (Olcay'ın Babası, 2011)

Gölge (Salim, 2008)

Hokkabaz (Ayhan, 2006)

Rol Aldığı Tv Filmleri:

Mavi Kuş (Beşir Ağa, 2006)

Üçe Karşı Truva (2005)

Alles Getürkt! (2002)

Rol Aldığı Kısa Filmler:

Gölge (2) (Salim, 2008)

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