İstanbul8 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Bir ülkede daha Koronavirüs doğrulandı!

Bir ülkede daha Koronavirüs doğrulandı!

Bütün dünyayı panik haline sokan koronavirüs salgını bir ülkeyi daha vurdu. Cezayir'de ilk koronavirüs vakasının doğrulandığı açıklandı.

Bir ülkede daha Koronavirüs doğrulandı!

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya hızla yayılan korona virüsü Cezayir'e de sıçradı. Cezayir Sağlık Bakanı Abderrahmane Benbouzid yaptığı açıklamada, ülkedeki ilk korona virüsü vakasını doğruladıklarını belirtti.

Bakan Benbouzid, hastanın 17 Şubat'ta ülkeye gelen bir İtalyan vatandaşı olduğunu ifade ederek karantina altına alındığı aktardı.

İspanya'da bin turistin olduğu otelde koronavirüs ortaya çıktıİspanya'da bin turistin olduğu otelde koronavirüs ortaya çıktı

Koronavirüs dünyaya uzaydan mı geldi?Koronavirüs dünyaya uzaydan mı geldi?

Dünya Sağık Örgütünden yeni koronavirüs açıklamasıDünya Sağık Örgütünden yeni koronavirüs açıklaması

Türk profesör koronavirüs için umut olacakTürk profesör koronavirüs için umut olacak

Koronavirüs İtalya'da da can aldı! Ölüm ve vaka sayısı artıyorKoronavirüs İtalya'da da can aldı! Ölüm ve vaka sayısı artıyor

 




Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT