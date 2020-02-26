Bir ülkede daha Koronavirüs doğrulandı!

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya hızla yayılan korona virüsü Cezayir'e de sıçradı. Cezayir Sağlık Bakanı Abderrahmane Benbouzid yaptığı açıklamada, ülkedeki ilk korona virüsü vakasını doğruladıklarını belirtti.

Bakan Benbouzid, hastanın 17 Şubat'ta ülkeye gelen bir İtalyan vatandaşı olduğunu ifade ederek karantina altına alındığı aktardı.

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