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  3. Bir Zamanlar Çukurova 59. bölüm fragmanı yayınlandı | Demir öldü mü?

Bir Zamanlar Çukurova 59. bölüm fragmanı yayınlandı | Demir öldü mü?

Herkes tarafından merakla beklenen Bir Zamanlar Çukurova 59. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Züleyha, Demir'den intikam alıyor. Demir'e Hünkar'ın yanında silah çeken Züleyha'nın 'Artık kimsenin hayatını mahvedemeyeceksin' sözleri dikkat çekiyor. Peki Züleyha Demir'i vuruyor mu?

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06 Mart 2020 Cuma 09:32

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