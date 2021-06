Biran Damla Yılmaz yeni sevgilisi Deniz Can Çelik ile ilk kez görüntülendi! Bodrum'da tatile çıkan Biran Damla Yılmaz ilk kez sevgilisi Deniz Can Çelik ile görüntülendi. Her halinden mutlu oldukları fark edilen çiftten samimi görüntüler yansıdı.

Geçtiğimiz günlerde rol aldığı dizi Baraj final yapan oyuncu Biran Damla Yılmaz soluğu tatilde aldı. Bodrum'da sevgilisi Deniz Can Çelik ile tatile çıkan Biran Damla Yılmaz, Yalıkavak'taki Elementa Otel'de görüntülendi. Havuz başında tek başına yürüyen Biran Damla Yılmaz, uzun süre telefonla konuşmasının ardından balkondaki sevgilisine, "Aşkım aşağıya gelsene!" diye seslendi. Ardından sevgilisini kırmayan Deniz Can Çelik, hızla aşağıya indi. Sevgilisinin aşağı inmesiyle ona su atarak şakalaşan Biran Damla Yılmaz, ardından sevgilisine sarılarak avuç içleriyle Çelik'in suratını sıktı. Biran Damla Yılmaz, geçtiğimiz aylarda Instagram hesabından yaptığı soru cevaplarda "Sevgilin var mı?" sorusuna duvarda birbirine bakan kadın ve erkeğin gözüktüğü bir silüet fotoğrafıyla yanıt veren Biran Damla Yılmaz, yeni aşkıyla ilk kez objektiflere yakalanmış oldu. DENİZ CAN ÇELİK KİMDİR? Geçtiğimiz günlerde rol aldığı Baraj dizisi final yapan ünlü oyuncu Biran Damla Yılmaz yeni bir aşka yelken açtı. Geçtiğimiz yıl adı İlker Kaleli ile aşk dedikodularına karışan güzel oyuncudan açıklama gelmese de Kaleli, arkadaşlık yaşadıklarını açıklamıştı. Deniz Can Çelik hakkında daha fazla bilgiye sahip olmak istersen aşağıdaki habere tıklayınız... Biran Damla Yılmaz'ın sevgilisi kim? Deniz Can Çelik kimdir, nereli kaç yaşında? Biran Damla YılmazDeniz Can Çelik