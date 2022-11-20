Türk Silahlı Kuvvetleri, gece saatlerinde Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekatı düzenlendi. Bakanlığın son açıklamasına göre 89 terör hedefi imha edilirken çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Bakanlık, operasyonun Birleşmiş Milletler Antlaşması’nın 51’inci maddesinden doğan haklarla yapıldığını açıkladı. Bu kapsamda Birleşmiş Milletler'in 51. maddesi merak konusu oldu. Peki Birleşmiş Milletler 51. madde nedir? BM 51.maddenin içeriği nedir?

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER 51. MADDE NEDİR? BM 51.MADDENİN İÇERİĞİ NEDİR?

Milli Savunma Bakanlığından, Pençe Kılıç Hava Harekatı'na ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "PKK/KCK/YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hâle getirerek; Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak, terörü kaynağında yok etmek maksadıyla;

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Birleşmiş Milletler Antlaşması’nın 51’inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından ülkemize saldırılarda üs olarak kullanılan bölgelere PENÇE KILIÇ HAVA HAREKÂTI icra edilmiştir."

Bakanlığın açıklamasında operasyonun Birleşmiş Milletler Antlaşması’nın 51’inci maddesinden doğan haklarla yapıldığı ifade edildi.

Birleşmiş Milletler'in 51.maddesinde yer alan ifadeler şöyle: "Bu antlaşmanın hiçbir hükmü, Birleşmiş Milletler üyelerinden birinin silahlı bir saldırıya hedef olması halinde, Güvenlik Konseyi uluslararası barış ve güvenliğin korunması için gerekli önlemleri alıncaya dek, bu üyenin doğal olan bireysel ya da ortak meşru savunma hakkına halel getirmez. Üyelerin bu meşru savunma hakkını kullanırken aldıkları, önlemler hemen Güvenlik Konseyi'ne bildirilir ve Konsey'in işbu Antlaşma gereğince uluslararası barış ve güvenliğin korunması ya da yeniden kurulması için gerekli göreceği biçimde her an hareket etme yetki ve görevini hiçbir biçimde etkilemez"