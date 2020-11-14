Birol Namoğlu Kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Evli mi?
Gripin grubunun solisti Birol Namoğlu, dünyayı kasıp kavuran Covid- 19 salgınına yakalandığını, testinin pozitif olduğunu sosyal medya hesabından sevenlerine duyurdu. Virüse yakalanan Namoğlu'nun hayatı araştırma konusu oldu. Birol Namoğlu Kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Evli mi? sorularına yanıt arayanlar için işte detaylar...
Gripin grubunun vokali ünlü şarkıcı Birol Namoğlu, dünyayı tesiri altına alan Korona virüsüne yakalandı haberiyle gündeme geldi. Namoğlu'nun müzik kariyerinin yanı sıra özel hayatı da merak konusu haline geldi. Birol Namoğlu kimdir? Kaç yaşında? Evli mi? Nereli soruları araştırılan sorular oldu. İşte merak edilen soruların yanıtları...
BİROL NAMOĞLU KİMDİR
Gripin'in vokalist'idir. 9 Kasım 1978 tarihinde doğan Süreyya Birol Namoğlu, amatör müziğe 1994 yılında İstek Kemal Atatürk lisesi'nde okurken Emir Işılay ve Murat Emre ile beraber kurdukları lise grubunda vokalistlik yaparak başladı. Bu grupla lise festivallerinde çaldı.
1998 yılında Serdar Derekoy ve Mustafa Keçeli ile beraber kurduğu Yanki grubu ile Boğaziçi Üniversitesi 1. Amatör Müzik yarışmasında en iyi erkek solist ödülünü, Yanki grubu da en iyi performans, en iyi grup ve jüri özel ödüllerini aldı. 1999'da Evren Gülçığ ile beraber Gripin'i kurdu. Lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, yüksek lisans öğrenimini ise Galatasaray Üniversitesi İşletme bölümlerinde tamamladı.
Namoğlu, 2015 yılında oyuncu Zeynep Beşerler' in kız kardeşi Derya Beşerler ile dünya evine girdi. Müziğin yanı sıra 42 yaşındaki Namoğlu, televizyon ekranlarda da boy gösteriyor. TRT2 kanalında eşi Derya Beşerler ile birlikte akla takılan bazı bilgileri cevaplamak formatlı "Kısa Bir Ara" adlı programın sunuculuğunu yapıyor.
Gripin'in solisti Birol Namoğlu'nun testi pozitif çıktı!
ALBÜMLERİ
Yıl Albüm
2004 Hikayeler Anlatıldı
2005 Hikayeler Anlatıldı 2. Baskı
2007 Gripin
2010 M.S. 05.03.2010
2012 Yalnızlığın Çaresini Bulmuşlar
2017 Nasılım Biliyor musun?
ALDIĞI ÖDÜLLER
*34. Hürriyet Altın Kelebek Ödülleri
En iyi çıkış yapan grup
*11. İstanbul FM Altın Ödüller 2007
En iyi şarkı, beste ve söz (Emre Aydın'la beraber Sensiz İstanbul'a Düşmanım şarkısı için)
*17. Kral Tv Müzik Ödülleri
En iyi Grup
*Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1. Medya Ödülleri
Yılın En İyi Grubu
*43. Pantene Altın Kelebek Ödülleri
En iyi müzik grubu