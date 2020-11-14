Birol Namoğlu Kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Evli mi?

Gripin grubunun vokali ünlü şarkıcı Birol Namoğlu, dünyayı tesiri altına alan Korona virüsüne yakalandı haberiyle gündeme geldi. Namoğlu'nun müzik kariyerinin yanı sıra özel hayatı da merak konusu haline geldi. Birol Namoğlu kimdir? Kaç yaşında? Evli mi? Nereli soruları araştırılan sorular oldu. İşte merak edilen soruların yanıtları...

BİROL NAMOĞLU KİMDİR

Gripin'in vokalist'idir. 9 Kasım 1978 tarihinde doğan Süreyya Birol Namoğlu, amatör müziğe 1994 yılında İstek Kemal Atatürk lisesi'nde okurken Emir Işılay ve Murat Emre ile beraber kurdukları lise grubunda vokalistlik yaparak başladı. Bu grupla lise festivallerinde çaldı.

1998 yılında Serdar Derekoy ve Mustafa Keçeli ile beraber kurduğu Yanki grubu ile Boğaziçi Üniversitesi 1. Amatör Müzik yarışmasında en iyi erkek solist ödülünü, Yanki grubu da en iyi performans, en iyi grup ve jüri özel ödüllerini aldı. 1999'da Evren Gülçığ ile beraber Gripin'i kurdu. Lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, yüksek lisans öğrenimini ise Galatasaray Üniversitesi İşletme bölümlerinde tamamladı.

Namoğlu, 2015 yılında oyuncu Zeynep Beşerler' in kız kardeşi Derya Beşerler ile dünya evine girdi. Müziğin yanı sıra 42 yaşındaki Namoğlu, televizyon ekranlarda da boy gösteriyor. TRT2 kanalında eşi Derya Beşerler ile birlikte akla takılan bazı bilgileri cevaplamak formatlı "Kısa Bir Ara" adlı programın sunuculuğunu yapıyor.

Gripin'in solisti Birol Namoğlu'nun testi pozitif çıktı!

ALBÜMLERİ

Yıl Albüm

2004 Hikayeler Anlatıldı

2005 Hikayeler Anlatıldı 2. Baskı

2007 Gripin

2010 M.S. 05.03.2010

2012 Yalnızlığın Çaresini Bulmuşlar

2017 Nasılım Biliyor musun?

ALDIĞI ÖDÜLLER

*34. Hürriyet Altın Kelebek Ödülleri

En iyi çıkış yapan grup

*11. İstanbul FM Altın Ödüller 2007

En iyi şarkı, beste ve söz (Emre Aydın'la beraber Sensiz İstanbul'a Düşmanım şarkısı için)

*17. Kral Tv Müzik Ödülleri

En iyi Grup

*Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1. Medya Ödülleri

Yılın En İyi Grubu

*43. Pantene Altın Kelebek Ödülleri

En iyi müzik grubu

