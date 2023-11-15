Otomobildeki sürücü bisikletli genç kızı böyle taciz etti!

Dün sabah saatlerinde Bostancı Sahil yolunda meydana gelen olayda bisiklet süren bir kadın arabayla kendisini takip eden ve taciz ettiğini iddia ettiği kişiyi cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

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Otomobildeki sürücü bisikletli genç kızı böyle taciz etti!

Bostancı Sahil yolunda bisiklet süren kadını taciz eden şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi.
Olay, dün sabah saatlerinde Bostancı Sahil yolunda meydana geldi. Bisiklet süren bir kadın arabayla kendisini takip eden ve taciz ettiğini iddia ettiği kişiyi cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

Bisikletici sürücü genç kızı böyle taciz etti! İşte o görüntüler!

Olayın ardından şüpheli Ersin Naci K. gözaltına alındı. Bugün adliyeye getirilen Ersin Naci K. savcılıktaki ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliğine tutuklama talebiyle sevk edildi.

Sulh Ceza Hakimliği, şüphelinin “Teşhir suretiyle cinsel taciz” suçundan tutuklanmasına hükmetti. Ersin Naci K., tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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