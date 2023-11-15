Otomobildeki sürücü bisikletli genç kızı böyle taciz etti! Dün sabah saatlerinde Bostancı Sahil yolunda meydana gelen olayda bisiklet süren bir kadın arabayla kendisini takip eden ve taciz ettiğini iddia ettiği kişiyi cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.