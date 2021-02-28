Bitcoin son 20 günün en düşük seviyesine geriledi, yetkili kişi Bitcoin tahminini söyledi

Son zamanların en çok kazandıranlarından biri olan kripto paralardaki düşüş devam ediyor. Bitcoin son 20 günün en düşük seviyesine gerilemiş durumda. 21 Şubat'ta fiyatı 57 bin dolar olan 1 Bitcoin fiyatı şuan 44 bin dolarla son 7 günde yüzde 25 değer kaybettiği görülüyor.

Bitcoin, Elon Musk'ın yarattığı yükseliş rallisi sonrası değer kazanmaya devam etmiş ve rekor üstüne rekor kırarak yatırımcılarını memnun etmişti.

Ardından Elon Musk'ın Twitter hesabından Bitcoin ve Ethereum'un değerinin yüksek olduğunu söylemesiyle kripto para piyasasında sert bir düşüş yaşanmasına neden olmuştu.

Kripto para piyasası değer kaybetmeye devam ederken son dönemlerde Borsaların halka arz haberleri gündeme geldi. Bir kripto para borsası olan Coinbase halka arz başvurusu yaparken, başvurusunda kripto para marketi ile ilgili dikkat çekici değerlendirmeler yer aldı.

UZUN VADEDE 400 BİN DOLARLIK TAHMİN

Guggenheim'ın baş yatırım sorumlusu (CIO) Scott Minerd, Bitcoin için konuştu. Minerd kısa vadede düşüş öngörse de uzun vadede Bitcoin fiyatının 400 bin doları bulacağı yönünde tahmini mevcut. Ancak ardından yükselişin devam etmesinin mümkün olmadığını dile getirmişti.

Bitcoin son 24 saatte yüzde 5 değer kaybetti.