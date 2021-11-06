Biyel ne demek, TDK'ya göre Biyel kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Biyel ne demek? Biyel TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi biyel kelimesi. Peki biyel ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre biyel nedir, biyel kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

BİYEL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Biyel kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Biyel kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre biyel kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Makinelerde, bir ucu pistona, öbür ucu volanı çeviren kaldıraca geçirilmiş, pistonun doğrusal hareketini krankta dairesel harekete çeviren, hareketli kol

