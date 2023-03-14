Bıyıklarını limon sürerek 25 senede 80 santimetre uzattı

Bursa'da 40 yıldır tatlıcılık yaparak geçimini sağlayan 55 yaşındaki "Pala" lakaplı Ramazan Demir, 25 senedir kesmediği bıyığı 80 santimetre uzunluğa ulaştı.

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Bıyıklarını limon sürerek 25 senede 80 santimetre uzattı

Bursa'da "Pala" lakabıyla tanınan Ramazan Demir'in 25 senedir kesmediği bıyığı 80 santimetre uzunluğa ulaştı. Dedesine özendiğini belirten 55 yaşındaki Ramazan Demir, ailesinden geçmişte birçok kişinin bıyık bıraktığını söyledi.

Bursa'da 40 yıldır tatlıcılık yaparak geçimini sağlayan 55 yaşındaki "Pala" lakaplı Ramazan Demir, dedesine özenip bıyık bırakmaya başladı. 25 yıldır uzattığı bıyığı 80 santimetreye ulaşan Demir, 4 yıl önce kesip kısalttığı bıyıklarını pişman olup tekrar uzattığını söyledi.

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DEDESİNE ÖZENİP 25 YILDIR UZATIYOR

Ailesinden pek çok kişinin bıyık bıraktığını söyleyen Ramazan Demir, dedesinin de pala bıyık lakabıyla tanındığını belirtti. Dedesine benzemek isteyen Ramazan Demir, "Dedeme özenip bıyık bıraktım. 25 senedir uzatıyorum. 4 yıl önce bir kısalttım ama pişman olup yeniden uzattım. Şu anki uzunluğu 75-80 santimetre civarında" şeklinde konuştu.

LİMON SÜRMEDEN EVDEN ÇIKMIYOR

Evden çıkmadan önce mutlaka limon sürdüğünü ifade eden Ramazan Demir, "Aylık, haftalık ve günlük bakımı var. Her hafta yumurta akı ve zeytinyağı sürüyorum. Evden çıkmadan mutlaka limon sürüyorum. Limon dik durmasını ve daha canlı görünmesini sağlıyor" dedi.

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