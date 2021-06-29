Bizimkiler dizisinin Cemil'ine acı veda! Uğurtan Sayıner, İzmir'de toprağa verildi...

1989-2002 yılları arasında yayınlanan efsane diziler arasında olan Bizimkiler'de Cemil karakterine hayat veren Uğurtan Sayıner, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle Karşıyaka’daki evinde yaşamını yitirdi

SEVENLERİ YASA BOĞULDU

Ölümüyle başta ev arkadaşı Osman Avcı olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğan 77 yaşındaki usta oyuncu için Karşıyaka Ahmet Piriştina Kültür Merkezi’nde anma töreni düzenlendi.

Törene, Sayıner'in dostları ve sevenleri katıldı.

Duygusal anların yaşandığı törenin ardından Uğurtan Sayıner'in cenazesi Doğançay Mezarlığı’nda toprağa verildi.

UĞURTAN SAYINER KİMDİR

Uğurtan Sayıner, 1944 yılında Samsun’da doğmuştur. Subay olan babası Samsun da görev yaparken orada doğmuştur. Kısa süre kaldıktan sonra İstanbul'a ailesiyle birlikte taşındılar.

İlkokulu İstanbul Beyazıd’da bulunan Koca Ragıp Paşa ilkokulunda, Ortaokul ve liseyi Pertevniyal lisesinde okudu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi 1969 yılı mezunudur. 1962 yılında tiyatro ile oyunculuğa başladı. Üniversitede okurken Bizimkilerin “Katil”i Aykut Oray ile tanıştı. Onun tanıştırması ile "Türkiye Milli Talebe Federasyonu Gençlik Tiyatrosu"nda amatörce oynamaya başladı.

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