Black Friday indirim kollayanlar için dört gözle bekleniyor! Her yıl ülkemizde Muhteşem Cuma olarak anılan bu büyük indirim günleri, her alışveriş sitesine göre farklı Kasım ayının farklı tarihi aralıklarında gerçekleşiyor. Peki Black Friday Trendyol 2019 ne zaman? İşte Trendyol Black Friday 2019 indirimleri

Black Friday İndirimleri

Yılın en büyük indirimine hazır mısınız? Son yıllarda hayatımıza özellikle alışveriş rutinimize yeni bir terim girdi. “Black Friday”. Peki, nedir bu Black Friday? Neden bu adı aldı? Ne zaman Black Friday indirimleri yapılıyor? Black Friday hangi ülkelerde yapılıyor?

Black Friday Ne Zaman ve Nasıl Ortaya Çıktı?

Black Friday ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde ve Kanada’da ortaya çıktı. ABD’de kasım ayının dördüncü perşembesi, Kanada’da ise ekim ayının ikinci pazartesi günü kutlanan Şükran Günü’nün (Thanksgiving Day) ertesi sabahı gerçekleşen inanması güç boyutlardaki alışveriş çılgınlığına bu ad verildi. Noel alışverişlerinin başlangıç günü olarak da kabul edilir. ABD ve Kanada dışında Black Friday İngiltere’de de popüler bir uygulama. Bu efsane alışveriş gününde neredeyse tüm mağazalarda büyük oranlarda indirim yapılıyor ve çalışanlar uzun mesailer yapmak durumunda kalıyor.

Black Friday İsmi Nereden Geldi?

Bulunan ilk örnek 1961 yılında yerel bir gazeteye ait. Black Friday ilk ortaya çıktığı zamanlar mağazalar neredeyse yüzde seksene varan indirimler uyguladı, bunun sonucunda da hayal etmesi güç zorluklar ortaya çıktı. Yaya ve araç trafiği kitlenmesi, yaralanmalar gibi durumlar gazetenin bu güne Black Friday demesine yol açtı ve bu gelenek devam etti.

Black Friday her yıl haberler ve sosyal medyaya da konu oluyor. İndirim haberlerinin yanı sıra gelinlik almak için kavga eden müstakbel gelinler, elektronik eşya için birbirleriyle yarışan insanlar, araba park yeri için dövüşen sürücüler, çeşitli oyun konsolları için tartışan gençler, ezilenler, oyuncak istediği veya kaybolduğu için ağlayan çocuklar gibi inanılmaz sahneler gündeme oturuyor.

Bütün bu ilgiye ek olarak Black Friday artık popüler kültürün ayrılmaz bir parçası haline geldi. Çoğu dizi ve filmde bu konu işleniyor. Gerek romantik komedilerde iki kahramanın tanışma hikâyesi olsun gerek de elektronik mağaza çalışanlarının yaşadıkları trajikomik hikâyeler… Black Friday en habersiz olanın bile ilgi alanına girmeye hızla devam ediyor.

Günümüzde e-ticaret sitelerinde de yaygınlaşan bu efsane günler her geçen yıl daha çok ilgi topluyor. Birçok ülkedeki e-ticaret sitesi uyguladığı indirimlerle her yıl rekor yapıyor. 2017 yılında Amerika’da bu efsane günlerde e-ticaret siteleri 5 milyar doları geçerek rekora imza atmıştır.

Black Friday Trendyol 2019 ne zaman

Peki Black Friday Trendyol 2019 ne zaman? İşte Trendyol Black Friday 2019 indirimleri

İşte Trendyol'dan yapılan Black Friday açıklaması...

Black Friday 2019 yılında 29 Kasım Cuma gününe denk geliyor. Bu tarihte mağazalar sabah saat 5 - 6 gibi çok erken saatlerde hizmet vermeye başlıyor. Hatta son zamanlarda bazı mağazalar Black Friday’i gece 12’de başlatma kararı aldı. Bunun sonucunda mağazaların önünde şaşılacak derece uzun kuyruklar oluşuyor. İnsanlar gece kamp yaparak sınırlı sayıdaki ürünleri almak için birbirleriyle yarışıyor. Bunun dışında gün içinde oluşan uzun yaya ve araç kuyrukları, gürültü gibi etkenler Black Friday adının hakkını veriyor. Peki, Black Friday hangi mağazalarda? Neredeyse tüm mağazalarda bu gün varken en fazla indirim telefon, oyun konsolu, tablet gibi elektronik ürünlerinde, gelinlik, ayakkabı, giyim, elbise, kozmetik & kişisel bakım ve kitap gibi ürün kategorilerinde yapılmaktadır.

Türkiye'de Black Friday

Son yıllarda e-ticaretin gelişmesi ile Black Friday indirimleri sadece Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve İngiltere’deki mağazalara değil, tüm dünyaya yayıldı. Günümüzdeki e-ticaret sitelerinin de takip ettiği bu akım sayesinde insanlar mağazalardaki kuyruk karmaşasından uzak kalıp tek tıkla istedikleri ürünü alabiliyor. Black Friday indirimleri Türkiye’de de aktif olarak uygulanıyor. Mağazaların günler süren indirimlerinin yanı sıra internette de akıl almaz kampanyalar oluyor. Black Friday günü ve indirimleri Türk kullanıcıların alışverişlerinde normal bir güne oranla çok büyük bir sıçramanın kaynağı oldu. Türkiye’deki ortalamalar göz önünde bulundurulduğunda bu dönemdeki alışverişlerin neredeyse iki kat daha indirimli olduğu görülmektedir. Buradan da anlayabileceğimiz gibi Türkiye’deki tüketici, Black Friday gününde bir hayli aktif.

Black Friday 2019 Trendyol'da Yaşanır

Heyecanla beklenilen Black Friday indirimleri alışveriş severlerle Trendyol'da buluşuyor! Evinin havasını değiştirmek isteyenler mobilya indirimleriyle, evcil hayvanını şımartmak isteyenlere pet shop ürünleriyle, beyaz eşyalarını yenilemek isteyenlere beyaz eşya kampanyalarıyla karşılaşıyor.

Trendyol Yılın En Büyük İndirimleri dediği Efsane Günler'e 25 Kasım saat 00:00'da başlıyor! 7 gün sürecek Black Friday indirimlerinde cep telefonundan bilgisayara, beyaz eşyadan kozmetiğe, giyimden ayakkabıya, süpermarket ürünlerinden mobilyaya ve aklınıza gelebilecek yüz binlerce üründe büyük indirimler sadece Trendyol’da. Sevdiğiniz markaların başka hiçbir yerde bulamayacağınız indirimleri ve kampanyaları ile aklınızı başınızdan alacak bir alışveriş deneyimi Efsane Günler ile 25 Kasım 00:00’da sizi bekliyor. Size ise bu fırsatları kaçırmamak için Trendyol Efsane Günler sayfasına girip, favori ürünlerinizi şimdiden sepetinize eklemek kalıyor!

2019 yılında Black Friday ne zaman kutlanacak? Black Friday sırasında Trendyol mağazasında özel indirim kampanyaları mevcut oluyor mu?

Tüm dünyada Şükran Gününden sonra gelen ilk Cuma günü kutlanan Black Friday, geçtiğimiz yıl 23 Kasım tarihine denk gelmişti, bu sene ise 29 Kasım 2019 Cuma tarihinde gerçekleşecek. Dünya’da bu özel günün ismi Black Friday olarak bilinirken, ülkemizde Efsane Cuma, Muhteşem Cuma, Kara Cuma gibi isimler alan dünyanın en büyük indirim günü Trendyol mağazasında Sihirli Günler adı ile kutlanmaktadır ve tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de 29 Kasım’da gerçekleşecektir.

Elbette Trendyol sadece kendi mağazasına özel yukarıda da bahsettiğimiz gibi Sihirli Günler adı altında kampanya düzenlemektedir ve 2018 yılında %20 ek indirim fırsatı sağlamaktaydı.

Trendyol mağazasında Black Friday indirim kampanyaları tam olarak ne zaman başlayıp sona eriyorlar?

Trendyol Black Friday yani Sihirli Günler kampanyaları 29 Kasım ile başlayıp 3 Aralık Cyber Monday gününe kadar devam etmektedir. Black Friday’i kaçırırsanız da üzülmeyin, Cyber Monday (Siber Pazartesi); indirimin gerçekleştiği Cuma gününü takip eden Pazartesi indirimi kaçıranlar için yapılıyor. Aslında ilk başlarda daha çok elektronik ürünler için yapılan Siber Pazartesi indirimleri günümüzde tüm ürünler için yapılmaktadır. İndirimler birkaç gün devam etse de sipariş vermeyi son ana bırkamamanızı öneriyoruz.

Trendyol mağazasından Black Friday alışverişi yaparken nelere dikkat edilmeli?

Black Friday indirimleri Trendyol’da birkaç gün öncesinde başlayabilmekte ve Black Friday sonrası da devam edebilmektedir. Bu yüzden 29 Kasım öncesi ve sonrası kampanyaları takip edebilirsiniz. Bizim tavsiyemiz takipte kalın ki en beğendiğiniz ürünleri başkaları kapmadan satın alın!

Özellikle alışveriş yaparken Trendyol’un kendi markası olan Trendyolmilla indirimlerine göz atın! Trendyol’a ait bir mağaza olduğundan dolayı daha iyi indirimler bulabilirsiniz. Trendyolmilla markasının her sezon sunduğu en moda elbise, bluz, etek ve diğer giyim kuşam ürünleri ile göz kamaştıran kombinleri yaratabilirsiniz.

Zaten Trendyol’da normal günlerde de stoklar hemen tükeniyor. Black Friday’de çok iyi indirimler olacağından dolayı düşünmeden beğendiğiniz ürünleri almanızı tavsiye ederiz. Eğer üründen memnun kalmazsanız ücretsiz olarak ürünü geri gönderebilirsiniz.

Son olarak Trendyol kargoları hemen gönderen bir online alışveriş sitesi ancak yüksek indirimden dolayı olan satışlar kargo teslimat süresini olumsuz etkileyebilir.

2019 yılında Trendyol mağazasında Black Friday indirimlerinin oranı tahminen ne olur?

Black Friday günü haricindeki günlerde de %90'a varan indirimler bulunabilmektedir. Bu özel güne özel de tabii normal indirimlere ek %20 ekstra indirimler bulunabilir. Trendyol sürprizlerle dolu bir mağaza, Trendyol’u, Picodi’yi ve Black-Friday.Global sitelerini takipte kalarak bu yılın Black Friday, Sihirli Günler indirimlerini ilk siz öğrenebilirsiniz!

Geçmiş yıllarda Trendyol mağazasında en yüksek Black Friday indirim oranları neydi?

Geçen yıllarda en yüksek %80 Trendyol indirimi gerçekleşmişti. Var olan indirimlere ek olarak %20 indirim vardı! İndirimler Trendyol’da butikten butiğe değişiyor bu nedenle tam olarak doğru bir kanıda bulunmak mümkün değil.

Trendyol mağazasında geçerli en güzel Black Friday indirimlerini nasıl bulabilirim?

Trendyol mağazasında geçerli en iyi Black Friday indirimlerini bulmanın birçok yolu var. İlk olarak Trendyol online sitesinin e-bültenine abone olabilirsiniz. Buna ek olarak Black-Friday.Global ve Picodi gibi online alışverişte geçerli indirim kodlarını paylaşan siteleri takip edebilirsiniz, Trendyol’un ve kupon sitelerinin instagram, facebook gibi sosyal medya hesaplarını inceleyerek güncel indirimleri keşfedebilirsiniz. Üstelik arama motorlarına Trendyol Black Friday 2019 ya da Trendyol Sihirli Günler kelimelerini yazarak Trendyol mağazasının indirimlerine kolayca ulaşabilirsiniz.

Black Friday dışında Trendyol mağazasından indirimli alışveriş yapmak mümkün müdür?

Elbette mümkün! Trendyol online mağazasında Sadece Black Friday günü değil yılın her günü büyük indirimler bulmak mümkün. Üstelik her ay Visa, Maximum, Axess ve World gibi farklı banka kartlarına özel çeşitli indirim fırsatları var. Ancak Sevgililer Günü, Babalar Günü, Bayramlar veya yılbaşı gibi özel günlerde normalde olduğundan daha iyi indirimler de bulmak mümkün, özellikle ise Trendyol’un kendi markası olan Trendyolmilla da! Buna ek olarak neredeyse her ay Çocuk Moda Haftası kampanyası gerçekleşiyor. Bu kampanyada çocuk ve bebek ürünlerinden yapılan 100 TL ve üzeri alışverişte özel indirim kodu ile 25 TL değerinde indirim kazanmak mümkündür.

Trendyol mağazasına benzer hangi mağazalarda Black Friday indirimlerini bulabilirim?

Trendyol birçok markayı çatısı altında toplamış olan bir online alışveriş sitesi, Trendyol’a benzeyen ve benzer indirimler veren en yakın mağaza önceden Markafoni idi. Ancak Markafoni kapandığından beri benzer indirimleri bulabileceğiniz mağazalara örnek olarak Morhipo ve Boyner’i örnek verebiliriz.