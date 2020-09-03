Kanal D yayın akışı Cuma | Kanal D'de bugün ne var? 4 Eylül CumaBakan Albayrak müjdeyi verdi: İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 90Binali Yıldırım ve eşi koronavirüse yakalandıStar TV yayın akışı Cuma | Star TV bugün ne var? 4 Eylül Cuma yayın akışıTV8 yayın akışı | 4 Eylül TV8 yayın akışında neler var? Masterchef saat kaçta?Otogaza zam mı geliyorFOX TV Yayın akışı | 4 Eylül Cuma Fox TV yayın akışı bugün neler var?TFF'den açıklama geldi! Maçlar seyircisiz oynanacak!Messi kararını değişti! 1 yıl daha Barcelona'da kalabilirManchester City'nin sahipleri, 10'uncu kulübü satın aldı!
İstanbul30 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Boca Juniors'ta, 18 futbolcu pozitif!

Boca Juniors'ta, 18 futbolcu pozitif!

Arjantin'in ve dünyanın en köklü kulüplerinden Boca Juniors'ta koronavirüs şoku yaşanıyor.

Boca Juniors'ta, 18 futbolcu pozitif!

Arjantin'de mücadele eden Boca Juniors kulübü, bugün resmi sitesinden yaptığı duyuru ile 18 futbolcusunun koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı. 

Açıklamada, "Çarşamba günü tüm takıma PCR testleri yapıldı. Hafif semptom gösteren 4, toplamda ise 18 kişinin testleri pozitif çıktı" ifadeleri kullanıldı.

Arjantin ekibi Boca Juniors, pozitif çıkan 18 oyuncunun da tedavi ve karantina işlemlerine başlandığı açıklandı. 

Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT