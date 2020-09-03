Boca Juniors'ta, 18 futbolcu pozitif!

Arjantin'de mücadele eden Boca Juniors kulübü, bugün resmi sitesinden yaptığı duyuru ile 18 futbolcusunun koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

Açıklamada, "Çarşamba günü tüm takıma PCR testleri yapıldı. Hafif semptom gösteren 4, toplamda ise 18 kişinin testleri pozitif çıktı" ifadeleri kullanıldı.

Arjantin ekibi Boca Juniors, pozitif çıkan 18 oyuncunun da tedavi ve karantina işlemlerine başlandığı açıklandı.