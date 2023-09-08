Bodrum Kalesi’nde unutulmaz bir gece yaşandı, Halk konserine vatandaşlar akın etti, izdiham yaşandı

Bodrum Kalesi'nde düzenlenen Zeki Müren şarkılarının söylendiği konserde unutulmaz bir gece yaşandı, halk konsere büyük ilgi gösterdi, izdiham yaşandı.

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Bodrum Kalesi'nde düzenlenen Zeki Müren şarkılarının söylendiği konserde izdiham yaşandı. Binlerce Türk sanat müziği seven vatandaş kaleye akın etti. Bekir Ünlüataer'in sahne aldığı halk konserinde Zeki Müren'in en sevilen şarkıları unutulmaz bir gece yaşattı.

BODRUM KALESİ’NDE UNUTULMAZ BİR GECE YAŞANDI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının destekleriyle düzenlenen Opus Müzik Festival kapsamında Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde Bekir Ünlüataer konser verdi. Saatler önceden düzenlenecek konser alanına akın eden Türk sanat müziği severler izdiham oluşturdu. Zeki Müren'in sevilen şarkılarını seslendiren Ünlüataer'e binlerce vatandaş da eşlik etti. Oldukça coşkulu geçen konserde vatandaşlar kimi zaman duygusal şarkılarla hüzünlenirken kimi zaman ise Zeki Müren'in hareketli şarkılarıyla coştu.

HALK KONSERİNE VATANDAŞLAR AKIN ETTİ

zeki4.jpg Neredeyse tüm şarkılara eşlik eden vatandaşlar konser sonunda "bir daha" diye bağırınca Ünlüataer sahneye geri döndü. Sahne önüne gelen vatandaşlarla birlikte "Kalamış" şarkısını söyledi. Unutulmaz bir gece yaşayan vatandaşlar bu tip halk konserlerinin devamının gelmesini istedi. Yaklaşık 2 saat süren halk konserinin sonunda Ünlüataer alkışlar arasında konserine son verdi.

Opus Müzik festivali "Yansımalar" konserinin ardından 9 Eylül'de vereceği Türk Yıldızları Senfoni Orkestrası konseriyle sona erecek.

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KAYNAK: İHA

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