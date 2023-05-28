Bodrum'da sedyeli, oksijen tüplü oy kullanma operasyonu Türkiye, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine odaklandı. Tüm yurtta vatandaşlar oy kullanacağı okullara akın etti. Bodrum'da akciğer hastalığı bulunan bir kadın, oy kullanmaya ambulansla getirildi.