Bodrum'da sedyeli, oksijen tüplü oy kullanma operasyonu

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine odaklandı. Tüm yurtta vatandaşlar oy kullanacağı okullara akın etti. Bodrum'da akciğer hastalığı bulunan bir kadın, oy kullanmaya ambulansla getirildi.

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Bodrum'da sedyeli, oksijen tüplü oy kullanma operasyonu

Türkiye tüm gözler Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçimlerine çevrildi. 76 yaşındaki akciğer hastalığı bulunan Emine Topcuoğlu ise oy kullanmaya ambulansla getirildi. Sedye ve oksijen tüpüyle geldiği okulda oyunu kullandı.

Cumhurbaşkanlığı 2'nci Tur seçimlerine Bodrum'da yoğun katılık vardı. Okul bahçeleri vatandaşlarla doldu taştı.

Bodrum Devlet Hastanesi'nde akciğer hastalığı sebebiyle tedavi gören Emine Topcuoğlu, ambulansla Gümüşlük Mahallesi Kemal Durmaz İlköğretim Okulu'na getirildi. Sedyeyle oy kullanacağı sınıfa getirilen, oksijen tüpüyle oy kullanma kabinine giren Topcuoğlu, oyunu kullandı.

Oyunu kullandıktan sonra Emine Topcuoğlu, ambulansla yeniden hastaneye götürüldü.

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Bodrum'da sedyeli, oksijen tüplü oy kullanma operasyonu

Bodrum'da sedyeli, oksijen tüplü oy kullanma operasyonu

Bodrum'da sedyeli, oksijen tüplü oy kullanma operasyonu

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