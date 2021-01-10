Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'nun Siyaset Meydanı'nda yaptığı konuşma gündem oldu!

Boğaziçi Üniversitesi'nin tarışmalı Rektörü Melih Bulu, bu göreve gelmeden önce yaptıklarıyla sık sık gündemdeki yerini koruyor. Geçtiğimiz günlerde Kim Milyoner Olmak İster isimli bilgi yarışmasına katılmasıyla gündeme gelen Melih Bulu, bu kez de Siyaset Meydanı programında söylediği sözler ortaya çıktı.

"TUTTURMUŞUZ İLLA MİLLİ SINIRLAR OLACAK DİYE"

1999 yılında, Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenci olduğu sırada Siyaset Meydanı adlı tartışma programında seyirci olarak yer alan Prof. Dr. Bulu, "Biz tutturmuşuz bir şey illa milli sınırlar olacak böyle yöneteceğiz falan diye söylüyoruz ama bundan 30 sene sonra çok ciddi şeyler değişecek bu dünyada. Bizim gençler olarak bunlara çok dikkat etmeliyiz çünkü o gelecekte biz yaşayacağız" ifadelerini kullanıyor.

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