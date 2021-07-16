Boğaziçi'ne vekaleten atanan Prof. Dr. İnci, öğretim görevlisi Can Candan'ın görevine son verdi

Resmi Gazetede yer alan Cumhurbaşkanı Kararı ile Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektörlük görevden alınmasının ardından Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, vekaleten üniversitenin yeni rektörü olarak görevlendirildi. Boğaziçi Üniversitesi'ne vekaleten atanan Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, öğretim görevlisi Can Candan'ın görevine son verdi.

Can Candan sosyal medya hesabında konuya ilişkin paylaşımda bulundu. 2007 yılından beri öğretim görevlisi olarak çalıştığı Boğaziçi Üniversitesi'ndeki görevine ders verdiği bölüm ve fakültenin görüşü alınmaksızın 'vekaleten' son verildiğini ifade eden Candan kendisine gönderilen yazıya da paylaşımında yer verdi.

Can Candan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Naci İnci, bugün bana 2007'den bu yana öğretim görevlisi olarak çalıştığım Boğaziçi'ndeki görevime, ders verdiğim bölüm ve fakültenin görüşü alınmadan "vekaleten" son verdiğine dair bir yazı göndermiş. Sizlerle paylaşıyor, yorumunu ve değerlendirmesini de sizlere bırakıyorum."

CAN CANDAN KİMDİR?

Can Candan belgesel sinemacı ve akademisyendir.

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