Boğaziçi'ne vekaleten atanan Prof. Dr. İnci, öğretim görevlisi Can Candan'ın görevine son verdiSon dakika | Galatasaray'da 2 futbolcunun koronavirüs test sonucu pozitif çıktı!Can Candan kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Mehmet Naci İnci neden Can Candan'ın görevine son verdi?Son dakika | Bakan Koca duyurdu: Artık üçte birimiz çift doz aşılıyızSon dakika | Sağlık Bakanlığı açıkladı: İkinci doz aşı sayısı 20 milyonu geçtiABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden flaş açıklama: Koronavirüs, aşılanmayanların salgını haline geliyor2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali Türkiye'de mi oynanacak?Son dakika | UEFA'dan flaş karar! 2023 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da yapılacakTürkiye Günlük Koronavirüs Tablosu 16 Temmuz 2021 Cuma | Bugünkü korona tablosu | Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden flaş 'gök gürültülü sağanak' uyarısı
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Boğaziçi'ne vekaleten atanan Prof. Dr. İnci, öğretim görevlisi Can Candan'ın görevine son verdi

Boğaziçi'ne vekaleten atanan Prof. Dr. İnci, öğretim görevlisi Can Candan'ın görevine son verdi

Boğaziçi Üniversitesi'ne vekaleten atanan Prof. Dr. Mehmet Naci İnci'nin öğretim görevlisi Can Candan'ın görevine son verdiği öğrenildi.

Boğaziçi'ne vekaleten atanan Prof. Dr. İnci, öğretim görevlisi Can Candan'ın görevine son verdi

Resmi Gazetede yer alan Cumhurbaşkanı Kararı ile Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektörlük görevden alınmasının ardından  Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, vekaleten üniversitenin yeni rektörü olarak görevlendirildi. Boğaziçi Üniversitesi'ne vekaleten atanan Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, öğretim görevlisi Can Candan'ın görevine son verdi.

Can Candan sosyal medya hesabında konuya ilişkin paylaşımda bulundu. 2007 yılından beri öğretim görevlisi olarak çalıştığı Boğaziçi Üniversitesi'ndeki görevine ders verdiği bölüm ve fakültenin görüşü alınmaksızın 'vekaleten' son verildiğini ifade eden Candan kendisine gönderilen yazıya da paylaşımında yer verdi.

Can Candan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Naci İnci, bugün bana 2007'den bu yana öğretim görevlisi olarak çalıştığım Boğaziçi'ndeki görevime, ders verdiğim bölüm ve fakültenin görüşü alınmadan "vekaleten" son verdiğine dair bir yazı göndermiş. Sizlerle paylaşıyor, yorumunu ve değerlendirmesini de sizlere bırakıyorum."

Can Candan kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Mehmet Naci İnci neden Can Candan'ın görevine son verdi?

Can Candan kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Mehmet Naci İnci neden Can Candan'ın görevine son verdi?

CAN CANDAN KİMDİR?

Can Candan belgesel sinemacı ve akademisyendir. 

Can Candan hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

{TITLE_STRIP}Can Candan kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT