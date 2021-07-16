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Can Candan kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Mehmet Naci İnci neden Can Candan'ın görevine son verdi?

Boğaziçi Üniversitesi'ne vekaleten atanan Mehmet Naci İnci, öğretim üyesi Can Candan'ın görevine son verdi. Basına yansıyan haberler sonrası Can Candan kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Mehmet Naci İnci neden Can Candan'ın görevine son verdi? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Detaylar haberimizde...

Can Candan kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Mehmet Naci İnci neden Can Candan'ın görevine son verdi?

Boğaziçi Üniversitesi'ne vekaleten atanan Mehmet Naci İnci, öğretim üyesi Can Candan'ın görevine son verdi. Bu kapsamda Can Candan kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Mehmet Naci İnci neden Can Candan'ın görevine son verdi? sorularının yanıtı merak edildi. İşte ayrıntılar...

CAN CANDAN KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Can Candan 1959 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Bağımsız bir film yapımcısı ve yönetmen olan Can Candan, Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim üyesiydi. Candan, Hampshire College'den  film ve video alanında lisans derecesine ve Temple University'den  film ve medya sanatlarında MFA derecesine sahiptir.

Can Candan kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Mehmet Naci İnci neden Can Candan'ın görevine son verdi?

MEHMET NACİ İNCİ NEDEN CAN CANDAN'IN GÖREVİNE SON VERDİ?

Resmi Gazetede yer alan Cumhurbaşkanı Kararı ile Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektörlük görevden alınmasının ardından  Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, vekaleten üniversitenin yeni rektörü olarak görevlendirildi. 

Resmi Gazete'de yer alan kararda şu ifadelere yer verilmişti:

"Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun ek 1'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'inci maddesi gereğince görevden alınmıştır"

Boğaziçi Üniversitesinin görevinden alınan kayyum rektörü Melih Bulu'nun yerine vekaleten atanan Fizik Bölümü öğretim görevlisi Naci İnci'nin   2007 yılından bu yana üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışan Can Candan'ın görevine son verdiği öğrenildi.

Can Candan kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Mehmet Naci İnci neden Can Candan'ın görevine son verdi?

Fakat Can Candan'ın görevine neden son verildiğine ilişkin henüz bir açıklama yapıldı. Konuya ilişkin açıklama yapıldığında haberimizde yer verilecektir...

PROF. DR. MEHMET NACİ İNCİ KİMDİR?

Prof Naci İnci, lisans eğitimini 1987 yılında İstanbul Marmara Üniversitesi'nden; ve doktora derecesini 1993 yılında Heriot-Watt Üniversitesi, Edinburgh, İngiltere'den almıştır. 

Mehmet Naci İnci hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için aşağıdaki haberimizi okuyabilirsiniz.

{TITLE_STRIP}Prof. Dr. Mehmet Naci İnci kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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