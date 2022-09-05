Bolu gişelerinde feci kaza! Otomobil beton bariyerlere saplandı! Ölü ve yaralılar var!

Bolu Gerede yolu üzerinde hakimiyeti kaybeden bir otomobilin gişelerde bulunan beton bariyerlere çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti 1 kişi yaralandı.

Rukiye Karapunar
Haberler, Son Dakika Haber
YAYINLAMA
Google News
Bolu gişelerinde feci kaza! Otomobil beton bariyerlere saplandı! Ölü ve yaralılar var!

Bolu TEM Otoyolu Gerede ilçesi bariyerlerinde meydana gelen kazada edinilen bilgiye göre Ankara istikametinden gelmekte olan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 16 SZ 425 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün kontrolünden çıkması sonrası otomobil gişe yakınlarda bulunan beton bariyerlere sert bir şekilde çarptı.

Bolu gişelerinde feci kaza! Otomobil beton bariyerlere saplandı! Ölü ve yaralılar var!

VATANDAŞLAR ARAÇ İÇERİSİNE SIKIŞTI

Kontrolden çıkan araç, gişe girişinde bulunan beton bariyerlere adeta ok gibi saplandı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerince, araç içerisinde sıkışan kişiler sıkıştıkları bölgeden kurtarıldı.

Bolu gişelerinde feci kaza! Otomobil beton bariyerlere saplandı! Ölü ve yaralılar var!

İNCELEME BAŞLATILDI

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 1 kişi ise hastaneye kaldırılırken, konu ile ilgili inceleme başlatıldı.

Bolu gişelerinde feci kaza! Otomobil beton bariyerlere saplandı! Ölü ve yaralılar var!

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | Kandilli Rasathanesi duyurdu! Van Gürpınar'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Son dakika | Kandilli Rasathanesi duyurdu! Van Gürpınar'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Damat eğlencesi kavgaya dönüştü! 50 kişilik grup polise saldırdı! Çok sayıda gözaltı!
Damat eğlencesi kavgaya dönüştü! 50 kişilik grup polise saldırdı! Çok sayıda gözaltı!
İzmir'de kan donduran olay! Tartıştığı kanser hastası babasını 20 yerinde bıçaklayarak öldürdü!
İzmir'de kan donduran olay! Tartıştığı kanser hastası babasını 20 yerinde bıçaklayarak öldürdü!
Kandırdığı küçük kızı eve götürdü, çıplak fotoğraflarını çekerek cinsel istismarda bulundu! "Allah korusun eğer yetişmeseydik..."
Kandırdığı küçük kızı eve götürdü, çıplak fotoğraflarını çekerek cinsel istismarda bulundu! "Allah korusun eğer yetişmeseydik..."
Ünlü boksör Tai Emery'den ağızları açık bırakan sevinç! Rakibi yenince dayamadı, göğüslerini seyirciye sergiledi!
Ünlü boksör Tai Emery'den ağızları açık bırakan sevinç! Rakibi yenince dayamadı, göğüslerini seyirciye sergiledi!
Son dakika | Kandilli Rasathanesi duyurdu! Van Gürpınar'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Son dakika | Kandilli Rasathanesi duyurdu! Van Gürpınar'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Ağaç katliamları bitmiyor! İBB, Emirgan Korusu'ndaki ağaçları kesti!
Ağaç katliamları bitmiyor! İBB, Emirgan Korusu'ndaki ağaçları kesti!
Araç sahipleri kontak çalıştıracak! Akaryakıta beklenen indirim geliyor!
Araç sahipleri kontak çalıştıracak! Akaryakıta beklenen indirim geliyor!
Batı Nil Virüsü risk oluşturmaya devam ediyor! Uzman doktorda korkutan uyarı! O gruplar büyük risk altında!
Batı Nil Virüsü risk oluşturmaya devam ediyor! Uzman doktorda korkutan uyarı! O gruplar büyük risk altında!
Kız Kulesi hakkında merak edilenleri tek tek cevapladı! Restorasyon uzmanı Prof. Dr. Zeynep Ahunbay'dan net yanıt! "Yıkılmadı, dimdik ayakta!"
Kız Kulesi hakkında merak edilenleri tek tek cevapladı! Restorasyon uzmanı Prof. Dr. Zeynep Ahunbay'dan net yanıt! "Yıkılmadı, dimdik ayakta!"
Doğanın mucize bitkisi! Sağlıklı bir vücuda mucize ilaç etkisi: Meyan kökü
Doğanın mucize bitkisi! Sağlıklı bir vücuda mucize ilaç etkisi: Meyan kökü
Son dakika! CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması!
Son dakika! CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması!