Bolu'da feci kaza! 35 kişinin bulunduğu yolcu otobüsü devrildi, 27 kişi...

Bolu Valisi Erkan Kılıç, TEM Otoyolu Bolu geçişinde şehirlerarası yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 6'sı ağır 27 kişinin yaralandığını açıkladı.

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Bolu'da feci kaza! 35 kişinin bulunduğu yolcu otobüsü devrildi, 27 kişi...

Bolu TEM Otoyolu İstanbul istikametinde meydana gelen kazada, şehirlerarası otobüs şirketine ait bir araç henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi. İçerisinde 35 yolcunu bulunduğu otobüsün kaza yapması sonucu çevredekiler 112 Acil ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Bolu'da feci kaza! 35 kişinin bulunduğu yolcu otobüsü devrildi, 27 kişi...

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bolu Valisi Erkan Kılıç tarafından yapılan açıklamada ilk belirlemelere göre 6'sı ağır 27 kişi yaralandı, 3 kişinin ise hayatını kaybettiği aktarıldı.

Ekiplerin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

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