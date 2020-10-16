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Boluspor 1-2 Tuzlaspor | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig 5. haftasında Boluspor, sahasında Tuzlaspor'a 2-1 mağlup oldu.

Boluspor 1-2 Tuzlaspor | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'de milli aranın ardından futbol heyecanı yeniden başlıyor. 5. hafta maçlarının oynanacağı Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri, seyirciler futbola doyacak. Pazar günü oynanacak maçlardan birisi Boluspor - Tuzlaspor arasında oynanacak. Ev sahibi Boluspor, bu sezon ligde 4 maçtır kazanamıyor. Henüz galibiyeti bulunmayan Bolu ekibi, 1 puanla ligin 17. sırasında yer alıyor. Tarihinde ilk kez TFF 1. Lig'de mücadele eden Tuzlaspor ise 4 maçtır kaybetmiyor. 2 galibiyet ve 2 beraberliği olan İstanbul ekibi, 8 puanla ligin 3. sırasında yer aldı. Peki, Boluspor - Tuzlaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi? Detaylar haberimizde...

BOLUSPOR - TUZLASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA

Bolu Atatürk Stadı'nda oynanacak olan Boluspor - Tuzlaspor mücadelesi 18 Ekim Pazar günü saat 16.00'da başlayacak. Zorlu mücadele, hakem Cihan Aydın tarafından yönetilecek. Cihan Aydın'ın yardımcılıklarını ise Hüsnü Emre Çelimli ve Cemal Alpay üstlenecek. 

HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ?

TFF ve TRT arasında yapılan yayın hakları anlaşmasının ardından tüm TFF 1. Lig maçları bu sezon boyunca TRT ekranların naklen ve şifresiz yayınlanacak. Boluspor - Tuzlaspor mücadelesi de Pazar saat 16.00'da TRT Spor ekranlarından izlenebilecek. 

Maçtan dakikalar

40. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Melih Okutan'ın ceza sahası içine gönderdiği topta Marlinho fileleri havalandırdı. 1-0

44. dakikada, ceza sahasında oluşan karambolde topla buluşan Ali Keten'in şutunu kaleci son anda kornere çeldi.

79. dakikada gelişen Tuzlaspor atağında topla ceza alan içine kadar giren Onur Ayık'ın şutunda top ağlara gitti. 1-1

90. dakikada ceza sahasında topla buluşan Aosman'ın sert şutunda top ağlara gitti. 1-2

Onur Çelik
Spor Editörü


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