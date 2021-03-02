Boran Kuzum ve Ahsen Eroğlu'yla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Boran Kuzum'un ve Ahsen Eroğlu'nun fanları ikilinin Instagram hesaplarını incellerken dikkat çeken bir detayıfark etti. Sosyal medyayı sallayan iddia magazin gündemine bomba gibi düştü. Peki Boran Kuzum ve Ahsen Eroğlu sevgili mi? | Boran Kuzum kimdir? | Ahsen Eroğlu kimdir? İşte ayrıntılar...

BORAN KUZUM VE AHSEN EROĞLU SEVGİLİ Mİ?

Boran Kuzum ile Ahsen Eroğlu'nun Kadıköy'de bir kafenin önünde sohbet ederken görüntülendiklerinin iddia edilmesinin ardından ikilinin hayranları dikkat çeken bir detayı ortaya çıkardı.

Bir süre önce Ahsen Eroğlu ile Boran Kuzum'un yan yana görüntülenmesi kafaları karıştırırken sosyal medyada ortaya çıkan gerçek magazin gündemine bomba gibi düştü.

Sosyal medyada Ahsen Eroğlu ve Boran Kuzum'un aynı kediyle poz verdikleri görüldü. Eroğlu ve Kuzum'un benzer takı ve aksesuarları kullanması da gözlerden kaçmadı.

Ünlü oyuncu Boran Kuzum, başrolünde Ahsen Eroğlu'nun yer aldığı Menajerimi Ara dizisine bir süre önce konuk olmuştu. Boran Kuzum ve Ahsen Eroğlu, Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde de rol almıştı.

Ne Boran Kuzum'dan ne de Ahsen Eroğlu'ndan henüz bir aşk açıklaması gelmedi. Açıklama yapıldığında haberimiz güncellenecektir...

BORAN KUZUM KİMDİR?

Boran Kuzum, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü Tiyatro Ana Sanat Dalı Oyunculuk Bölümünden mezun oldu. Vatanım Sensin dizisiyle geniş kitleler tarafından tanındı.

Boran Kuzum hakkında daha detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Boran Kuzum Kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

AHSEN EROĞLU KİMDİR?

Menajerimi Ara dizisi oyuncusu Ahsen Eroğlu, Ege Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu'nu bitirdi ve oyunculuk eğitimini Sahne 3MOTA'da aldıç

Ahsen Eroğlu hakkında daha detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Ahsen Eroğlu kimdir? Nereli ve kaç yaşında?