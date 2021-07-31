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  3. Borcu olanlar dikkat! Vergi daireleri pazartesi günü o saate kadar açık olacak

Borcu olanlar dikkat! Vergi daireleri pazartesi günü o saate kadar açık olacak

Gelir İdaresi Başkanlığı, borçların yapılandırılması ve MTV taksitlerinin ödenme tarihinin son gün olan 2 Ağustos Pazartesi olması nedeniyle vergi dairelerinin saat 19.00'a kadar açık olacağını açıkladı.

Borcu olanlar dikkat! Vergi daireleri pazartesi günü o saate kadar açık olacak

Gelir İdaresi Başkanlığında konuya ilişkin yapılan açıklamada 2020 yılında elde edilen gelir unsurlarına ilişkin Gelir Vergisinin ikinci, 7143 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların on sekizinci, 7256 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan borçların dördüncü ve 2021 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi ikinci taksitinin ödeme süreleri 02 Ağustos 2021 Pazartesi günü sona ereceği ifade edildi.

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda mükellefler tarafından yapılacak ödemeler nedeniyle vergi dairelerinde meydana gelmesi muhtemel yoğunluğun önlenmesi ve mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla 02 Ağustos 2021 Pazartesi saat 19:00' a kadar tüm vergi daireleri açık bulundurulacaktır."

Tayfun Altuntaş
Editör
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