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Borsa İstanbul tarihi rekor kırdı! BİST 100 endeksi zirve yaptı! Yatırımcılar servetine servet kattı!

Borsa İstanbul 100 endeksinin yükselişi zirve yaptı. BİST tüm zamanların rekor seviyesini 2584 puan seviyesine taşıdı.

Borsa İstanbul tarihi rekor kırdı! BİST 100 endeksi zirve yaptı! Yatırımcılar servetine servet kattı!

Borsa, yatırımcılarını sevindirdi. Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi, yeni güne önceki kapanışa göre 7,18 puan ve yüzde 0,28 oranında değer kazancıyla 2554 puana yükseldi. Endeks sonrasında da yükselişini sürdürerek tarihi rekorunu yeniledi.

Borsa İstanbul tarihi rekor kırdı! BİST 100 endeksi zirve yaptı! Yatırımcılar servetine servet kattı!

TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK SEVİYESİ

BIST 100 endeksi tüm zamanların en yüksek seviyesini 2584 puana taşırken; saat 12:00 itibarıyla yüzde 1,24 oranında yükselişle 2578 puanda bulunuyor.

Borsa İstanbul tarihi rekor kırdı! BİST 100 endeksi zirve yaptı! Yatırımcılar servetine servet kattı!

Endeks gün içerisinde en düşük ise 2554 puana kadar geriledi. Bankacılık endeksi ise, şu dakikalarda yüzde 0,93 oranında yükselişle 2114 puanda bulunuyor.

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Borsa İstanbul tarihi rekor kırdı! BİST 100 endeksi zirve yaptı! Yatırımcılar servetine servet kattı!

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