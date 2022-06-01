Borsa İstanbul tarihi rekor kırdı! BİST 100 endeksi zirve yaptı! Yatırımcılar servetine servet kattı!

Borsa, yatırımcılarını sevindirdi. Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi, yeni güne önceki kapanışa göre 7,18 puan ve yüzde 0,28 oranında değer kazancıyla 2554 puana yükseldi. Endeks sonrasında da yükselişini sürdürerek tarihi rekorunu yeniledi.

TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK SEVİYESİ

BIST 100 endeksi tüm zamanların en yüksek seviyesini 2584 puana taşırken; saat 12:00 itibarıyla yüzde 1,24 oranında yükselişle 2578 puanda bulunuyor.

Endeks gün içerisinde en düşük ise 2554 puana kadar geriledi. Bankacılık endeksi ise, şu dakikalarda yüzde 0,93 oranında yükselişle 2114 puanda bulunuyor.

CANLI BORSA TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

Borsa güne yükselişle başladı! Yatırımcılar kara geçti! İşte borsa için kritik veriler...

Borsa haftaya yükselişle başladı! İşte borsa için kritik veriler...

Yatırımcılara sevindiren haber: Borsa güne yükselişle başladı!