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Borsa yatırımcılarına üzen haber! Haftaya düşüşle başladı!

Borsa yatırımcıları, güncel verileri merak ediyor. Borsa İstanbul verileri, haftaya düşüşle başladı.

Borsa yatırımcılarına üzen haber! Haftaya düşüşle başladı!

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,32 puan ve yüzde 0,25 değer kaybederek 2.536,79 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,65 ve holding endeksi yüzde 0,27 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,12'yle bilişim, en fazla kaybettiren bankacılık oldu.

Borsa yatırımcılarına üzen haber! Haftaya düşüşle başladı!

PİYASALARDA OYNAKLIK DEVAM EDECEK

BIST 100 endeksi, cuma günü küresel çapta risk iştahının azalması ile satış ağırlıklı bir seyir izledi ve günü yüzde 1,11 değer kaybıyla 2.543,10 puandan tamamladı.

Borsa yatırımcılarına üzen haber! Haftaya düşüşle başladı!

Analistler, ABD'de cuma günü açıklanan mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisinin beklentilerin üzerinde gerçekleşerek enflasyonda zirvenin geride kalmış olabileceği görüşlerini boşa çıkardığını belirterek, bu gelişme sonrası ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasında şahin tutumunu sürdüreceği endişesinin piyasalarda satış baskısını güçlendirdiğini ifade etti.

Borsa yatırımcılarına üzen haber! Haftaya düşüşle başladı!

Fed'in çarşamba günkü para politikası kararlarına kadar piyasalarda oynaklığın yüksek olabileceğini aktaran analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi ve ödemeler dengesi verilerinin takip edileceğini söyledi.

Borsa yatırımcılarına üzen haber! Haftaya düşüşle başladı!

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.500 ve 2.440 seviyelerinin destek, 2.570 puanın direnç olarak öne çıktığını bildirdi.

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