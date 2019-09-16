Boşanma aşamasındaydı! Sokakta bıçaklandı!

Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Kırklarel'nin Lüleburgaz ilçesindeki Gündoğdu Mahallesi Namazgah Sokak'ta gerçekleşen olayda 2 çocuk sahibi Elif Ç., boşanma aşamasında olduğu ve ayrı yaşadığı eşi Tolga Ç. ile sokakta karşılaştı. İkili arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşünce Tolga Ç., yanındaki bıçakla eşini göğüs ve bacaklarından yaraladı. Elif Ç. kanlar içinde yere yığılırken, Tolga Ç. ise olay yerinden kaçtı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Elif Ç. ardından Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Elif Ç., daha sonra Kırklareli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

CANİ EŞ GÖZALTINA ALINMASININ ARDINDAN TUTUKLANDI!

Polis ekipleri kaçan Tolga Ç.'yi olaydan kısa süre sonra suç aleti bıçakla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Tolga Ç., çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.