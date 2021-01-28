BOTAŞ personel alımı başvurusu için son gün geliyor!

BOTAŞ, bünyesine 74 mühendis, 23 Uzman Yardımcısı, 3 Büro Görevlisi, 16 İtfaiye Görevlisi, 3 müfettiş yardımcısı ve 149 Teknisyen olmak üzere toplam 268 kişilik personel alacak. Başvurular yarın sona eriyor.

BOTAŞ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

BOTAŞ alımları için başvuruda bulunmak isteyenler 25 Ocak – 29 Ocak Tarihleri Arasında Türkiye İş Kurumunun (İŞ-KUR) http://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/JobsOnAir.aspx internet adresinden işlemlerini yapabilecek.

İŞKUR GİRİŞ EKRANI

BOTAŞ PERSONEL ALIMI KADROLARI NELER?

5 Elektrik Mühendisi,

14 Makine Mühendisi,

3 Petrol ve Doğalgaz Mühendisi,

21 Elektrik- Elektronik Mühendisi,

6 İnşaat Mühendisi,

9 Harita Mühendisliği – Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği

2 Çevre Mühendisi,

3 Kimya Mühendisi,

6 Bilgisayar Mühendisi- Harita Mühendisliği – Jeodezi ve Fotogrametri

Mühendisliği

1 Matematik Mühendisliği / Harita Mühendisliği – Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği,

1 Jeoloji Mühendisi,

1 Enerji Sistemleri Mühendisliği,

3 Endüstri Mühendisliği / İşletme Mühendisliği/ Matematik Mühendisi,

3 SBF / İİBF Hukuk,

5 İşletme,

6 İBFF,

4 Hukuk,

1 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi,

2 kamu Yönetimi çalışma – Ekonomisti ve Endüstri İlişkileri,

1 İletişim Fakültesi,

2 Bilgi Yönetimi / Bilgi ve Belge Yönetimi ( Büro İşçisi ),

1 Grafik Tasarımı ( Büro İşçisi ),

16 Sivil Savunma ve İtfaiyecilik ( İtfaiye Görevlisi ),

50 Elektrik- Elektronik Teknolojisi Elektrik / Elektronik Teknolojisi /

Elektronik teknolojisi ( Diğer Teknisyen ve Tekniker ),

14 Makine Teknolojisi ( Diğer Teknisyen ve Tekniker ),

3 İş Sağlığı ve Güvenliği ( Diğer Teknisyen ve Tekniker ),

13 İnşaat Teknolojisi ( Diğer Teknisyen ve Tekniker ),

4 Bilgisayar teknolojisi ( Diğer Teknisyen ve Tekniker ),

34 Makine Teknolojisi ( Diğer Teknisyen ve Tekniker ),

21 Elektrik / Elektrik Teknolojisi ( Diğer Teknisyen ve Tekniker ),

9 Harita Teknisyeni ( Diğer Teknisyen ve Tekniker )

1 Tesisat teknolojisi ve İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi ( Diğer

Teknisyen ve Tekniker

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

1-İŞKUR'da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

2- İŞKUR'da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür.

4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.

5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları gerekmektedir.

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