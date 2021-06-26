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  3. Botoksu fazla kaçırmış! Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programına katılan Funda Arar son haliyle gündem oldu!

Botoksu fazla kaçırmış! Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programına katılan Funda Arar son haliyle gündem oldu!

Star TV'de cuma ekrana gelen Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programına konuk olan Funda Arar değişimiyle herkesi şaşırtarak sosyal medyada gündem oldu.

Botoksu fazla kaçırmış! Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programına katılan Funda Arar son haliyle gündem oldu!

Volkan Konak'ın harika sunumuyla ve şahane konuklarıyla cuma akşamları Star TV'de izleyici karşısına çıkan Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programının bu haftaki konuğu ünlü şarkıcı Funda Arar oldu.

Her hafta birbirinden ünlü isimlerle, eğlenceye ve müziğe doyuran yapımcılığını Poll Production ve Global Medya’nın üstlendiği  Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’ta keyif dolu bir gece yaşandı. 

MÜZİK ZİYAFETİ YAŞANDI

Program konuğu Funda Arar, güçlü yorumu ve yüksek enerjisi ile Star TV seyircisine unutulmaz bir gece yaşattı. Seslendirdiği şarkılarla müzik ziyafeti veren Funda Arar, Volkan Konak’la yaptığı düetlerle de kulakların pasını sildi.

Botoksu fazla kaçırmış ! Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programına katılan Funda Arar son haliyle gündem oldu!

Seyirciler keyifli anlar yaşarken 46 yaşındaki şarkıcının yüzündeki değişim dikkat çekti.

BOTOKSU OLAY YARATTI

Ünlü şarkıcının yüzündeki şişlik izleyenlerin dikkatinden kaçmadı. Funda Arar'ın son halini beğenmeyen hayranları Twitter üzerinden yorumlarda bulunarak düşüncelerini belirtti. 

Botoksu fazla kaçırmış ! Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programına katılan Funda Arar son haliyle gündem oldu!

Kadınlarda botoksun kötü durduğunu savunan bazı hayranları, eski halinin daha güzel göründüğünü savundu.

İşte gelen tepkilerden birkaçı:

"İnsanın kendine yaptığı kötülüğü başkası yapamaz örnek Funda Arar."

"Ah be Funda Arar o muhteşem sesinle emin ol seni sevenlerin en son dikkat edeceği şey dış görünüşündü. Ama bu şekilde daha mutlu hissedeceksen bize de buna da saygı duymak düşer."

"Yanaklara dolgu, botoks, bazı kadınlar kendilerini Funda Arar gibi niye çirkinleştirirler ki?"

"Funda Arar,  senin sesin yeterdi ne yaptın kendine böyle. botokslu halin çok kötü. İki resim arasındaki farka bakın."

"Ya bu kadınlar kendine botoks un yakıştığını nasıl düşünür anlamıyorum. Funda arar bile kendi ayağına sıkmış."

Botoksu fazla kaçırmış ! Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programına katılan Funda Arar son haliyle gündem oldu!Botoksu fazla kaçırmış ! Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programına katılan Funda Arar son haliyle gündem oldu!

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