Böyle nefret görülmedi! Tren bekleyen yolcuyu raylara itip ölüme terk etti!

ABD'nin New York kentindeki tren istasyonunda akıllara durgunluk verecek anlar yaşandı. Geçtiğimiz Cuma günü Brooklyn bölgesinde bulunan Myrtle-Wyckoff Avenues istasyonunda bulunan kimliği belirsiz bir adam, platformda yürüyen 32 yaşındaki yolcuyu raylara itti.
FACİANIN EŞİĞİMDEN DÖNÜLDÜ
O anlar, istasyonun güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, durağa yaklaşan tren olmamasıyla facianın eşiğinden dönüldü. Yerel saatle 14.40 sıralarında yaşanan olayın ardından açıklama yapan New York Polis Departmanı (NYPD), yolcunun yaralandığını duyurdu.