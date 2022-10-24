Böyle nefret görülmedi! Tren bekleyen yolcuyu raylara itip ölüme terk etti!

ABD'nin New York kentinde bulunan bir tren istasyonundaki platformda yürüyen adam, kimliği belirsiz bir kişi tarafından raylara itildi.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Böyle nefret görülmedi! Tren bekleyen yolcuyu raylara itip ölüme terk etti!

ABD'nin New York kentindeki tren istasyonunda akıllara durgunluk verecek anlar yaşandı. Geçtiğimiz Cuma günü Brooklyn bölgesinde bulunan Myrtle-Wyckoff Avenues istasyonunda bulunan kimliği belirsiz bir adam, platformda yürüyen 32 yaşındaki yolcuyu raylara itti.

FACİANIN EŞİĞİMDEN DÖNÜLDÜ

O anlar, istasyonun güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, durağa yaklaşan tren olmamasıyla facianın eşiğinden dönüldü. Yerel saatle 14.40 sıralarında yaşanan olayın ardından açıklama yapan New York Polis Departmanı (NYPD), yolcunun yaralandığını duyurdu.

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