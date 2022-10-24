Amerika'da sanat lisesine silahlı saldırı! 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı

Amerika Birleşik Devleri'nde sık yaşanan okul saldırılarına bir yenisi de bugün eklendi. Missouri eyaletinin St. Louis şehrinde bulunan bir sanat lisesine düzenlenen silahlı saldırıda 2 öğrenci hayatını kaybederken 7 kişi de yaralandı.
1 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Olayla ilgil basın toplantısı düzenleyen Polis Komiseri Michael Sack, yaklaşık 20 yaşında olan saldırganın okula nasıl girdiğini fazla detay vermeden aktarırken polisle girdiği çatışmada vurulup etkisiz hale getirildiğini ifade etti. 380 öğrencinin eğitim gördüğü okulda vurulan 1 öğrencinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirten Komiser Sack, 1 kişinin de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğini söyledi.
Olay ABD'de yankı uyandırırken bu tür olayların yaşanması tepki çekmeye devam ediyor.