Sözde aktivistler durmak bilmiyor! Domates çorbasından sonra şimdi patates püresi ile milyonluk tabloya saldırı!

İklim aktivisti olduğunu iddia eden 2 kişi Almanya'da Claude Monet'in Les Meules (Tahıl Yığınları) tablosuna saldırıda bulundular.

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İklim aktivistleri sanat eserlerine yönelik saldırılarına devam ediyor. İngiltere’deki Just Stop Oil’in (Petrolü Durdurun) ardından Almanya’da Letzte Generation (Son Nesil) adlı çevreci grup Postdam kentindeki Barberini Müzesi'nde sergilenen Claude Monet'e ait Les Meules (Tahıl Yığını) adlı tabloyu hedef aldı.

TABLODA KORUYUCU CAM BULUNUYOR

İki aktivist, tabloya önce ellerindeki patates püresini fırlatırken, ardından ellerini tablonun asılı olduğu yapıştırdı. Müze Sözcüsü yaptığı açıklamada, saldırının kabul edilemez olduğunu belirterek, koruyucu cam bulunan tablonun saldırıdan hasar almadığını aktardı.

Sözde aktivistler durmak bilmiyor! Domates çorbasından sonra şimdi patates püresi ile milyonluk tabloya saldırı!

GÖZALTINA ALINDILAR

Polis tarafından yapılan açıklamada ise, iki aktivistin gözaltına alındığı belirtilerek, müzeye izinsiz girme ve maddi hasar vermekten haklarında soruşturma açılacağı aktarıldı. Letzte Generation adlı grup, Alman hükümetini iklimi korumak ve fosil yakıtların kullanımından vazgeçilmesi için sert önlemler almasının talep ediyor.

Monet'in 1888 ve 1891 yılları arasında yaptığı Les Meules adlı resim serisinin bir parçası olan tablo Hasso Plattner tarafından 2019 yılında 110,7 milyon dolara satın alınmıştı.

Sözde aktivistler durmak bilmiyor! Domates çorbasından sonra şimdi patates püresi ile milyonluk tabloya saldırı!

VAN GOGH TABLOSUNA DA DOMATES ÇORBASI FIRLATMIŞLARDI

İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Ulusal Galeri'ye gelen 2 iklim aktivisti, 14 Ekim’de dünyaca ünlü Vincent Van Gogh'un "Ayçiçekleri" tablosuna domates çorbası fırlatmış, daha sonra ellerini duvara yapıştırmıştı.

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