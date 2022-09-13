Geçtiğimiz hafta küresel piyasalarda yaşanan resesyon endişesi ile brent petrolün varil fiyatı 87 dolara düşmüştü. Bunun üzerine Türkiye'de benzin ve motorinin litre fiyatına indirim gelmiş, araç sahipleri bir nebze rahatlamıştı. Ancak brent petrol küresel piyasalarda yaşanan gelişmelere bağlı olarak yeniden yükselişe geçti.

BRENT PETROL YÜKSELİŞE GEÇTİ

Yeni güne 92,35 dolar seviyelerinde başlayan brent petrol yükselişe geçerek 94,81 dolara yükseldi. Bunun üzerine Türkiye'de benzin ve motorinin fiyatına zam beklentisi oluştu. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre benzinin litre fiyatı olası zammın ardından 20 TL'nin motorinin litre fiyatı ise 25 TL'nin üzerine çıkabilir.

13 EYLÜL 2022 SALI BENZİN FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası: 19,23 TL

İstanbul Anadolu Yakası: 19,24 TL

Ankara: 19,36 TL

İzmir: 19,36 TL

13 EYLÜL MOTORİN SALI FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası: 24,86 TL

İstanbul Anadolu Yakası: 24,88 TL

Ankara: 24,97 TL

İzmir: 24,96 TL

13 EYLÜL LPG FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası: 10.98

İstanbul Anadolu Yakası: 10,73

Ankara: 11

İzmir: 10,73

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Brent petrol yükselişe geçti! Araç sahiplerini cebi yanacak: Benzin ve motorine zam bekleniyor