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  3. Bu anlar Galatasaraylıları kızdıracak! Emre Bol, VAR Odası'nda Falcao'ya baston hediye etti

Bu anlar Galatasaraylıları kızdıracak! Emre Bol, VAR Odası'nda Falcao'ya baston hediye etti

Spor yorumcusu Emre Bol, Galatasaray'ın Kolombiyalı forveti Radamel Falcao'ya baston hediye etti.

A Spor'da yaptığı yorumlarla hafızalara kazınan spor yorumcusu Emre Bol, TV 100'de yayımlanan VAR Odası programında çok konuşulan bir harekete imza attı. Emre Bol, VAR odası ismi verilen odada kendisine verilen 90 saniyelik sürede düşüncelerini ifade etti.

Galatasaray'ın yıldız forveti Falcao'ya elinde getirdiği bastonu hediye eden Bol," Geçtiğimiz günlerde Falcao'nun doğum günüydü. Bebeğim Falcao, sana Ottoman işi bir baston aldım. Şöyle tutuyorsun, bak Falcao kardeş, dünyanın en pahalı seyircisi sevgili Falcao, sana bu bastonu Evren Turhan vasıtası ile gönderiyorum." ifadelerini kullandı.

Tayfun Altuntaş
Editör
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