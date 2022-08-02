Bu görüntüler normalleşti! Güç mücadelesi kamerada: Siyah yılanlar birbirlerini yemeye çalıştı!

Havaların ısınmasıyla birlikte Türkiye'de yılanlar gün yüzüne çıkmaya başladı. Özellikle Tunceli'de engerek yılanları ve siyah yılanlar görünmeye başladı.

Son olarak Çemişgezek ilçesine bağlı Karasar köyü Aşağı Çeşme mevkiinde gezen vatandaş Fatih Uçar, boyları yaklaşık olarak 2 metre olan iki siyah renkli yılanı gördü.

Yılanların birbirlerini yemeye çalıştığını ve boğuştuğunu gören Uçar, o anları cep telefonunun kamerası ile kaydetti.

KAÇIP KURTULDU

Bir yılan diğerini ağzına alıp yemeye çalışırken, diğerinin ağzından kurtulan yılan, bir süre sonra olay yerinden uzaklaştı.