Bu görüntülere yürek dayanmaz! Adana'da balkona kilitlediği köpeğe eziyet etti: Defalarca vurdu, tekmeledi! Adana’da çekildiği iddia edilerek sosyal medyada yayılan görüntülerde, bir kadının balkondaki köpeğe şiddet uyguladığı anlar, görenlerin yüreğini sızlattı. Videonun tepki çekmesinin ardından bazı Twitter kullanıcıları, söz konusu evde yaşayan ailenin sürekli hayvanlara eziyet ettiğini öne sürdü.

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