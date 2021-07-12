Bu görüntülere yürek dayanmaz! Adana'da balkona kilitlediği köpeğe eziyet etti: Defalarca vurdu, tekmeledi!
Adana’da çekildiği iddia edilerek sosyal medyada yayılan görüntülerde, bir kadının balkondaki köpeğe şiddet uyguladığı anlar, görenlerin yüreğini sızlattı. Videonun tepki çekmesinin ardından bazı Twitter kullanıcıları, söz konusu evde yaşayan ailenin sürekli hayvanlara eziyet ettiğini öne sürdü.
Adana’da habersizce çekilen görüntülerde kameraya yansıyan bir kadının, evinin balkonundaki köpeğe eziyet etmesi sosyal medyada tepki çekti.
Merkez Çukurova ilçesine bağlı Yüzüncüyıl Mahallesi’nde çekildiği öne sürülen videoda, bir kadının balkondaki köpeğe vurduğu ve tekme attığı görüntüler anbean kameraya yansudu.
Sosyal medyada paylaşılan ve tepki çeken görüntünün altına yapılan yorumlarda ise ailenin sürekli hayvanlara eziyet ettiği ileri sürüldü.
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