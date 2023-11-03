Bu gün yağmur yağacak mı, 3 Kasım Cuma hava durumu nasıl olacak?

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yerel olmak üzere aralıklarla görülmesi beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların; bu akşam saatlerinde İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Uşak, Denizli, Kütahya ve Tekirdağ'ın doğusunda, gece saatlerinde Adana'nın kıyı kesimleri, Osmaniye'nin güneyi ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde, yarın (Cuma) Gümüşhane ve Bayburt çevreleri ile Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Şırnak, Diyarbakır, Batman, Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklıklarının yağışlı hava ile birlikte biraz azalacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR:

Güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Ülkemiz genelinde yerel olmak üzere aralıklarla görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların: bu akşam saatlerinde İstanbul, Kocaeli, Yalova, Balıkesir, Bursa, Uşak, Denizli, Kütahya ve Tekirdağ'ın doğusunda, gece saatlerinde Adana'nın kıyı kesimleri, Osmaniye'nin güneyi ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde, yarın (Cuma) Gümüşhane ve Bayburt çevreleri ile Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Şırnak, Diyarbakır, Batman, Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, yerel su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE VE İLLERİMİZDE HAVA DURUM ŞU ŞEKİLDE OLACAK