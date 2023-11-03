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Bu gün yağmur yağacak mı, 3 Kasım Cuma hava durumu nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yerel olmak üzere aralıklarla görülmesi beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların beklenirken özellikle Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgesini kuvvetli yağışlar nedeniyle uyarılarda bulundu. İşte 3 Kasım 2023 Cuma tüm ülke genelinde hava durumu şu şekilde olacak.
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