Bu protokolle ligler yeniden oynatılabilirmi?

Covid19 nedeniyle ertelenen futbol müsabakalrının yaklaşık 2 ay gibi bir aranın ardından süper lig ve diğer liglerin 12 Haziran'da kalan maçların oynatılarak liglerin tamamlanması planlanıyor.

TFF sağlık kurulunun covid 19 nedeniyle ertelenen liglerin yeniden başlaması ve bitirilmesine yönelik "futbola dönüş öneri protokolü" futbol camiasında tartışmalara yol açtı. Bir çok spor uzmanı ve yorumcuları bu öneriyle liglerin tamamlanmasını mümkün olmadığını belirtiyor. Bu görüşlere bende katılıyorum.TFFsağlık kurulunun hazırladığı futbola dönüş protokolün uygulanmasını çok zor görüyorum. Çünki futbol temasa dayalı bir spor. Siz istediğiniz kadar tedbir alın bu protokolde uyularak bu maçların oynanması mümkün değil. Hadi diyelim birinci hafta oynattınız, ikinci hafta bu maçlar oynanmaz ve işin içinden dahada çıkılmaz bir hal alır. Çünki bu protokoldeki bir çok madde futbolun ruhuna ters, uygulanması çok zordur uygularsanız tatsız tussuz bir lig olacak.

Protokolde öyle maddeler var ki bir futbol maçında olması gereken birçok şey öne sürülen koşullarda gerçekleşmeyecek! Bir de şu an gelinen noktada futbolcunun psikolojik durumu… Futbolcunun da eşi, çocukları, anne ve babası var. Maçlar başlarsa 90 dakika bitiminden sonra nasıl eve gidebilecek? Konsantre olabilme durumları hiç yok. Futbolun bir takım oyunu olduğunu düşündüğümüzde gruplar halinde ya da bireysel olarak idmanlarda nasıl bir form düzeyi yakalanabilir? Topla çalışmalar ve de taktik çalışmaları nasıl gerçekleştirilebilir? Sahaya çıktığında ise tükürmenin bile yasak olduğu bir ortam var. Futbol oynayan herkes bilir ki bu her maçta olağan bir davranış biçimidir. Kendiliğinden gerçekleşen bir işi oyuncunun bir anda terk etmesi olağan dışıdır.Bir oyuncu bu şartlarda hangi ruh hali ile sahaya çıkar? İkili mücadeleye girer mi? Tükürmek yasak deniyor, taç atışları var. Deniliyorki futbolcu tükürmek için sahanın kenarına gelecek orda tükürecek. Top taca çıktığında görevli hemen gelip o topu tezenfekte edip futbolcuya verip öyle taç atışını kullanacakmış, Yine her soyunma odasında üç kişiden fazla sporcu soyunup giyinemeyecekmiş.

Ayrıca hazırlık süreci var. Yaklaşık 2 aydır idman yok. Oyuncular evde çalıştı. Bir futbolcu 90 dakikayı çıkaracak hale kaç günde gelir?

15 Mart'tan beri maçlar yok. Şu an, sezon başı olarak yorumlanmalı. Takımların hazır olabilmesi için en az 1 aya gereksinimleri var. 1 aylık süre yeterli olabilir mi, her takım için farklı yorumlanmalı. Örneğin; basından okuduğumuz kadarıyla bazı hocalar ve futbolcular şu an yurt dışında. Geldikleri zaman da 14 günlük karantina süreçleri var. İşin doğrusu çok sıkıntılı bir süreç ve de yukarıda belirttiğim gibi Eylül ayı gelmeden Haziranda maçları başlatmak büyük sorunları da beraberinde getirecektir diye düşünüyorum.

En kötü ihtimalde, diyelimki bu şartlarda ligleri başlattınız ilk haftadan sonra bazı takımların futbolcularına covid-19 tesbit edilirse ne olcak ligleri tekrar erteleyecekmisiniz?

Benim önerim hiç maceraya atılmadan insanların ve sporcuların sağlığını tehlikeye atmanın hiç anlamı yok. Başlayıpta daha kötü sonuçlarla karşılaşıp tekrar liglerin ertelenmesinden ziyade, bu yıl mevcut puan durumuyla liglerin tescil edilmesi daha akılcı ve mantıklı gözüküyor.