Mübarek 3 aylarda üçüncü kandil için geri sayım başladı. Regaib ve Miraç kandillerinden sonra Berat Kandili geliyor. Müslüman alemi ise kandillerin tarihlerini ve faziletlerini merak ediliyor. Peki Bugün kandil mi? Bugün ne kandili var ? 27 Mart Cumartesi 2021 ne kandili? İşte detaylar...

BUGÜN KANDİL Mİ? BUGÜN NE KANDİLİ? 27 MART CUMARTESİ 2021 NE KANDİLİ?

Bugün 27 Mart 2021 Cumartesi gününe denk gelen Berat Kandili Müslümanlar tarafından idrak edilecek.

BERAT KANDİLİ ÖNEMİ NEDİR?

Kurtuluş, af ve arınma anlamlarına gelen Berat, Müslümanlara kulluk bilinci ve hesap verme şuuruyla; hata, suç ve yanlışlardan kaçınmayı, günahlardan arınmayı; affedilmenin yanında affedici olmayı da, bağışlanma isteğinin yanında bağışlayabilme şuurunu da kazandırır.

Bu geceyi ibadet ve taatle geçirmenin çok sevabı ve feyzi vardır. Bu konuda Resul-u Ekrem şöyle buyurmuştur:"Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünde (şaban ayının on dördüncü günü) oruç tutunuz. Çünkü o gece güneş batınca Allah Teala o andan fecir oluncaya kadar: 'Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir bela ile) müptela olan yok mu, ona kurtuluş vereyim' buyurur." (Ibn Mace) Ayrıca, Berat gecesi, Kuran-ı Kerimin Levh-i Mahfuzdan dünya semasına toptan indirildigi gecedir. Buna inzal denir. Kadir gecesinde ise Peygambere ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da tenzil denir.

Berat Gecesi İslam alemi için en hayırlı gecelerden biridir. Zira bu gece amel defteri yazılır. Peygamberimiz Hazreti Muhammed, Berat Gecesi'nin önemini şöyle anlatmıştır;

Bu yıl içinde doğacak her çocuk, bu gece deftere geçirilir.

Bu yıl içinde öleceklerin isimleri, bu gece özel deftere yazılır.

Bu gece herkesin rızkı tertip olunur.

Bu gece herkesin amelleri Allah ü Teala'ya arz olunur.

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN, AYIN KAÇINDA 2021 ?

Müslüman alemi açısından oldukça önemli olan Berat Kandili ne zaman sorusunun yanıtını Diyanet İşleri Başkanlığı yayımladığı dini günler takvimine göre verdi. Berat Kandili 27 Mart Cumartesi 2021 günü idrak edilecek.

2021 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ DİYANET

Berât Kandili 27-28 Mart, Cumartesi – Pazar’a Bağlayan Gece

Ramazân-ı Şerif Başlangıcı 13 Nisan, Salı

Kadir Gecesi 8-9 Mayıs, Cumartesi – Pazar’a Bağlayan Gece

Ramazan Bayramı 13 – 14 – 15 Mayıs, Perşembe / Cuma / Cumartesi

Kurban Bayramı 20 Temmuz – 23 Temmuz, Salı / Çarşamba / Perşembe / Cuma

Hicrî Yılbaşı 1 Muharrem 1442 (9 Ağustos, Pazartesi)

Âşûrâ Günü 10 Muharrem 1442 (18 Ağustos, Çarşamba)

Mevlid Kandili 17-18 Ekim, Pazar – Pazartesi’ye Bağlayan Gece

BERAT GECESİ NAMAZI NASIL KILINIR?

Berat gecesinde tesbih namazı kılınabilir. Beraet gecesinde 100 rek'atlı hayır namazı vardır ki, kılan kimse o sene ölürse, şehitlik mertebesine nail olur.

Namaza şöyle niyet edilir: "Ya Rabbi, niyet ettim senin rıza-i şerifin için namaza. Beni afv-ı ilahine, feyz-i ilahine mazhar eyle. Kasvet-i kalbden, dünya ve ahiret sıkıntılarından halas eyleyip süeda defterine kaydeyle, Allahü Ekber"

Her rek'atte Fatiha-i şerifeden sonra 10 İhlas-ı şerif okunur. İki rek'atte bir selam verilerek 100 rek'atte tamamlanır. Her rek'atte 100 İhlas-ı şerif okumak suretiyle 10 rek'at olarak da kılınabilir.

Namazdan sonra, (Hz. Allah'ın Hu ism-i şerifinin ebced hesabına göre adedi olan) 11 şey, (TaHa'nın ebced hesabıyla adedi olan) 14 kere okunur. (TaHa Resulullah (s.a.v.) Efendimiz'in ismidir.)

BERAT KANDİLİ GECESİ OKUNACAK OLAN DUALAR

İstiğfar-ı şerif: 14 kere

Salevat-ı şerife: 14 kere

Fatiha-i şerife (besmeleyle): 14 kere

ayetü'l-Kürsi (besmeleyle): 14 kere

"Lekad caeküm..." (besmeleyle): 14 kere 14 kere

"Yasin" dedikten sonra 1 Yasin-i şerif

İhlas-ı şerif (besmeleyle): 14 kere

"Kul euzu birabbil-felak..." (besmeleyle): 14 kere

"Kul euzu birabbin-nas..." (besmeleyle): 14 kere

14 kere: "Sübhanallahi vel-hamdü lillahi ve la ilahe illallahü vallahü ekber. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil-aliyyil-azıym" Salevat-ı şerife (Salat-ı Münciye okumak efdaldir)

Berat Kandilinde ne oldu, olmuştur?

Berat kandili hangi gün oruç tutulur? Kaç gün oruç tutulur?

Berat Kandili mesajları kısa, öz, anlamlı 2021