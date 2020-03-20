bugün ne kandili ?

İslam alemi için mübarek olan 3 aylar sürüyor. Geçtiğimiz şubat ayında Recep kandilini idrak ettik. Sırada 21 Mart 2020 yani Miraç kandili var. Müslümanların en çok sorduğu sorular Bugün hangi kandil ? Kandil tarihleri ? Miraç kandili neden önemli ? Sizler için en sok merak edilen tarihleri araştırdık.

BUGÜN NE KANDİLİ?

Miraç Kandili bu sene 21 Mart Cumartesi günü idrak ediliyor.

HANGİ KANDİLLER NE ZAMAN ?

27 Şubat 2020 Perşembe Regaip Kandili

21 Mart 2020 Cumartesi Miraç Kandili

7 Nisan 2020 Cuma Berat Kandili

19 Mayıs 2020 Kadir Gecesi

28 Ekim 2020 Çarşamba Mevlid

MİRAÇ NEDİR ?

Miraç Kandili Hazreti Muhammed 'in Allah'ın emriyle Burak isimli semavi bir binite binerek Cebrail ile birlikte Mekke’deki Mescid–i Haram’dan Kudüs’teki Mescid–i Aksa’yakadar yapmış olduğu gece yolculuğuna , oradan da bir mi’râcla (manevî asansör) yedi kat göklere yükselip tâ Sidretü’l–Müntehâ’ya ulaşmasıp Allah’ın huzuruna vardığı geceye denir.

MİRAÇ KANDİLİ NEDEN ÖNEMLİDİR ?

İki aşamalı bu gökler ötesi yolculuk, peygamberliğin 12. yılında, hicretten on sekiz ay önce, mübarek üç ayların ilki olan Recep ayının 27. gecesinde gerçekleşmiştir. Kadir gecesinin de Ramazan’ın 27. gecesi olması ile aralarında çok gizemli bir tevafuk vardır. Bediüzzaman Hazretleri: “Mi’rac gecesi ikinci bir Kadir gecesi hükmündedir.” sözleriyle, bu gecenin Kadir gecesinden sonra en kutsal gece olduğunu belirtmişlerdir.

Ebu Talip’in ve Hatice validemizin vefatı ile çok hüzünlenen, müşriklerin üç yıl süren ablukası ve Tâiflilerin saldırıları karşısında daralan Hazreti Muhammed ve Müminler, bu mi’rac olayı ile muhteşem bir teselliye ve ihsan–ı İlâhîye nail olmuştur.

NASIL NİYET EDİLİR ?

Miraç Kandili namazına başlamadan önce niyet etmek gerekir. Miraç gecesi namazına şöyle niyet edilir:

"Ya Rabbi , rıza-i şerifin için niyet eyledim namaza. Bu gece yedi kat gökleri ve bütün esrarını göstererek muhabbetin ile müşerref kıldığın sevgili Habibin Resul-i Zişan Efendimiz hürmetine ben aciz kulunu afv-ı ilahine , feyz-i ilahine , rıza-i ilahine mazhar eyle”

MİRAÇ GECESİ NAMAZI KAÇ REKAT VE NASIL KILINIR

Miraç gecesinde kılınacak olan namaz 12 rekat Hacet veya tesbih namazıdır. Miraç gecesi nafile hacet namazının kılınışı iki rekatta bir selam vererek olur.

Miraç gecesi hacet namazının Ayetel Kürsi ile kılınışının ayrıntılı tarifi şu şekilde;

Hacet namazı 1. rekatta: Subhaneke + Fatiha + 3 Âyetel Kürsî

Hacet namazı 2. Rekâtta: Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas.

Hacet namazı 2. Rekâtin sonunda: Ettehiyyâtü +salli +barik

Hacet namazı 3. Rekâtta: Subhaneke + Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas.

Hacet namazı 4. Rekâtta: Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas.

Rekâtin sonunda: Ettehiyyâtü + Allahümme salli + Allahümme bârik +Rabbenâ duaları okunur.

MİRAÇ GECESİ NE OLDU ?

ir gece Kâbe–i Muazzama’nın Hatîm mevkiinde yatarken, Cebrail gelip mübarek göğüslerini yardı, kalbini zemzem suyu ile yıkadıktan sonra içini iman ve hikmetle doldurup eski hâline koydu. Sonra beyaz bir binek Burak ile (normalde bir aylık mesafedeki) Mescid–i Aksa’ya uçtular. Orada bütün peygamberlerin ruhlarına imam olup namaz kıldırdı. Bu, onların şeriatlerinin asıllarına mutlak varis olduğunu ifade ediyordu. Bir de kendisine su, şarap ve süt takdim edildi. Hazreti Muhammed sütü içti. Bu ümmetinin doğru yola iletildiğini ifade ediyordu. Ardından yüceliklere yükseltici bir mirac (manevî asansör) ile göklere çıkartılıp yedi kat semaları bir bir dolaştırılmıştır.

1. kat semada: Hz. Adem’le,

2. kat’ta Hz. İsa ve Hz. Yahya,

3. kat’ta Hz. Yusuf,

4. kat’ta Hz. İdris,

5. kat’ta Hz. Harun,

6. kat’ta Hz. Musa

7. kat’ta Hz. İbrahim ile görüştü.

Melekleri, Cennet ve Cehennem’e kadar bütünüyle ahiret hayatını müşahede etti. Miraç gecesi bütün mülk ve melekût âlemlerini dolaştı. Cebrail Hazreti Muhammed'i daha da yükseklere çıkardı, öyle bir fezaya vardılar ki kaderleri yazan kalemlerin cızırtıları duyuluyordu. Nihayet varlıklar âleminin son sınırı olan Sidretü’l–Müntehâ’ya ulaştılar. Cebrail:

-"İşte burası Sidretü’l–Müntehâ’dır. Ben buradan bir parmak ucu ileri geçecek olursam, yanarım" dedi.

Hz. Muhammed 'e Sidre’de dört kutsal nehir ve her gün yetmiş bin meleğin ziyaret ettiği Beyt–i Ma’mûr gösterildi. Sonra kendisine şarap, süt ve bal dolu üç bardak sunuldu. O, yine sütü tercih etti.

Hazreti Muhammed o gece şehitlerin ve muttakilerin cenneti olan Cennetü’l–Me’vâ’yı temaşa etti. Cebrail’i geride bırakan Hz. Muhammed, burada Refref’e binerek Arş–ı A’lâ’ya geçti ve Kâb–ı Kavseyn olarak belirtilen “imkân dairesinin bitiş, vücûb dairesinin başlama sınırına” ulaştı. Huzûr–u Kibriya’da Allah'a ok yayının iki ucu kadar, hattâ daha fazla yaklaştı. Cemâlullah’ı perdesiz ve vasıtasız olarak onunla zaman ve mekandan menüzzeh konuştu. Daha sonra tekrar Refref’le Sidre’ye geri döndü. Orada Cebrail’i asıl hüviyetiyle –tıpkı ilk defa Hira’da gördüğü şekliyle– gördü. Müteakiben de yine Cebrail ile birlikte göz kırpması kadar kısa bir zaman parçasında dünyaya döndü.

PEYGAMBER EFENDİMİZİN YOLCULUĞU

İslâmî kaynaklarda genellikle ele alındığı şekliyle mi'rac hadisesi iki safhada meydana gelmiştir. Resûl-i Ekrem'in bir gece Mescid-i Harâm'dan Mescid-i Aksâ'ya yaptığı yolculuğa isrâ, oradan göklere yükselmesine mi'rac denilmiştir. Literatürdeki bu ayırım her iki terimin naslarda zikredilmesinden ileri gelmektedir. Sery (geceleyin yürüme, gece yolculuğu yapma) kökünden türeyen isrâ' Kur'an'da mâzi sîgasıyla yer almış ve sûreye ad olmuştur.

KURANI KERİM'DE MİRAÇ KANDİLİNİN YERİ

Buna göre Allah, kudretinin işaretlerini göstermek için kuluna (Hz. Peygamber) Mescid-i Harâm'dan çevresi mübarek kılınan Mescid-i Aksâ'ya geceleyin bir seyahat yaptırmıştır (el-İsrâ 17/1). Mi'rac kelimesi Kur'an'da geçmemekle birlikte çoğul şekli olan meâric "yükselme dereceleri" mânasında Allah'a nisbet edilmiştir (el-Meâric 70/3). Ayrıca "merdiven" anlamında meâric bir âyette ve urûc kökünden türemiş fiiller çeşitli âyetlerde yer almaktadır.