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Bülent Arınç koronavirüse yakalandığını açıkladı

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç ve eşinin yaptırdığı yeni tip koronavirüs testinin sonucu pozitif çıktı. Arınç sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek tedavisinin evde süreceğini belirti.

Bülent Arınç koronavirüse yakalandığını açıkladı

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Bülent Arınç ve eşine yapılan yeni tip koronavirüs testinin sonucu pozitif çıktı. Twitter hesabından gelişmeyi duyuran Arınç,"Bugün eşim ve benim koronavirüs şüphesiyle hastane ortamında yapılan tetkiklerimiz neticesinde test sonuçlarımızın pozitif olduğunu öğrendik. Sağlık durumumuz şu an hamdolsun iyidir. Tedavimiz bu aşamada doktor gözetiminde evde devam edecektir.Dualarınıza ve iyi dileklerinize ihtiyacımız var. Bizler de bu ve benzeri hastalıklara maruz kalan tüm dostlarımıza ve milletimizin her bir ferdine Rabbimizden acil şifalar dileriz." ifadelerini istiyorum.

 

 

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Tayfun Altuntaş
Editör


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