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Bülent Ersoy hakkında iddialarda bulunan Mustafa Keser ile Seren Serengil canlı yayında birbirine girdi! "Lafın kötüsü eşeğe söylenir"

Bülent Ersoy'la birlikte sundukları Benzemez Kimse Bize programının yayından kaldırılmasını Ersoy'un yersiz kaprislerine bağlayan ve ardından "Olay yaratacak bazı açıklamalarım olacak. Bütün Türkiye şok olacak" diyen Mustafa Keser ile Seren Serengil canlı yayında birbirine girdi.

Star TV ekranlarında sadece 2 bölüm yayınlanan  Bülent Ersoy ile Mustafa Keser'in sunduğu Benzemez Kimse Bize programı yayından kaldırılması üzerine olaylar çığırından çıktı. Programın kaldırılmasının nedenini  Bülent Ersoy'un yersiz kapris ve tutumları olduğunu dile getiren Keser, geçtiğimiz günlerde sahne aldığı mekanın çıkışında ise "Önümüzdeki günlerde bu hususta çok geniş, olay yaratacak bazı açıklamalarım olacak. Bütün Türkiye şok olacak" demişti.

Bülent Ersoy hakkında iddialarda bulunan Mustafa Keser ile Seren Serengil canlı yayında birbirine girdi! Lafın kötüsü eşeğe söylenir

ÇOK SİNİRLENDİ

Mustafa Keser'in magazin gündeminde olay yaratan bu açıklamaları Seren Serengil, Bircan Bali ve Deniz Akkaya'nın Beyaz TV'de sunduğu Söylemezsem Olmaz programında ele alındı.

Ekranda "Bülent Ersoy'u yerden yere vurdu" yazmasına çok sinirlenen Mustafa Keser ise telefonla canlı yayına bağlanarak tepkisini dile getirdi

Bülent Ersoy hakkında iddialarda bulunan Mustafa Keser ile Seren Serengil canlı yayında birbirine girdi! Lafın kötüsü eşeğe söylenir

"GEREKLİ AÇIKLAMALARI YAPACAĞIM"

Yaptığı açıklamalarının "yerden yere vurmak" olmadığını savunan Keser, Bülent Ersoy ile ilgili açıklamalar için "Neden şimdi yapmıyorsunuz?" sorusuna ise şu şekilde cevap verdi: "Yapacağım. Şimdi özür dilerim, bizde bir laf var. 'Lafın kötüsü eşeğe söylenir' diye bir laf vardır, halk tabiri. Bugün açıklamamla ilgili bantımı hazırlayacağım ve size servis edeceğim diyorum. Bununla ilgili bir şey sormayın, gerekli açıklamaları yapacağım."

{TITLE_STRIP}Mustafa Keser - Bülent Ersoy krizi devam ediyor! "Açıklamalarım olay yaratacak"

{TITLE_STRIP}'Benzemez Kimse Bize' programı ile ilgili flaş gelişme! Mustafa Keser, Bülent Ersoy hakkında açtı ağzını yumdu gözünü

 

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