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Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı!

Türk sanat müziğinin sevilen ismi Bülent Ersoy'un mide rahatsızlığından dolayı hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı!

Ünlü Türk Sanat Müziği şarkıcısı Bülent Ersoy, Çeşme'de rahatsızlanması nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

UçanKuş TV’nin haberine göre; Bülent Ersoy, rahatsızlanmasının ardından öğle saatlerinde İzmir'de özel bir hastaneye kaldırıldı. 

Bülent Ersoy, yapılan ilk tetkikler sonrası özel bir odaya alındı. Mide ülserinin kanama yapması sebebiyle hastanede olduğu aktarılan Bülent Ersoy'un sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

BÜLENT ERSOY'UN AMELİYAT OLUP OLMAYACAĞI YARIN NETLİK KAZANACAK

UçanKuş Tv'nin haberine göre Bülent Ersoy'un yarın yapılacak tetkikler sonrası ameliyat olup, olmayacağı netlik kazanacak. 

BÜLET ERSOY'UN DANIŞMANI ARZU ACAY'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Bülent Ersoy'un danışmanı Arzu Acay, Instagram hesabının hikaye kısmında Bülent Ersoy ile ilgili paylaşımda bulundu.

Bülent Ersoy'la yer alan bir fotoğrafına yer veren Arzu Acay, paylaşımına hareketli bir kalp gif'i ekledi.

Bülent Ersoy hastaneye mi kaldırıldı? | Bülent Ersoy sağlık durumu nasıl?

Arzu Acay, "Patronum Bülent Ersoy'un sağlığı ile ilgili açıklama sayfasında yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

Bülent Ersoy hastaneye mi kaldırıldı? | Bülent Ersoy sağlık durumu nasıl?

Bülent Ersoy hastaneye mi kaldırıldı? | Bülent Ersoy sağlık durumu nasıl?

BÜLENT ERSOY'UN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Arzu Acay'ın paylaşımı sonrası Bülent Ersoy resmi Instagram hesabından açıklama yaptı.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi.

"Muhterem Takipçilerim ve Kamuoyunun Dikkatine !
Bugün sabah saatlerinde midemdeki ülserden kaynaklanan bir kanama geçirdim.Şükürler olsun , sağlığım,sıhhatim yerinde.
Bugünkü kısa süreli tedavi ve müdaheleden sonra birkaç gün içerisinde normal hayatıma döneceğim.
Endişe edilecek bir durumum yok.Bilgilerinize.
Sevgi ve Saygılarımla ."

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