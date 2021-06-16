Burdur'dan kahreden haber! 26 yaşındaki polis memuru ölü olarak bulundu Burdur'da yaşanan olayda 26 yaşındaki polis memuru yalnız yaşadığı evinde ölü olarak bulundu. 3 yıllık polis memurunun ölümü mesai arkadaşları ve yakınlarını yasa boğarken, intihar şüphesi üzerinde duruluyor.

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Burdur'dan yürek yakan bir haber geldi. Yeşilova İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 26 yaşındaki polis memuru Yunus T. evinde ölü olarak bulundu. ARKADAŞLARI CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞTI Hayatını kaybeden polis memuru Burdur Yeşilova merkez Değirmen Mahallesi'nde 3 katlı evin çatı katında yaşıyordu. Yunus T.'den haber alamayan yakınları, polislerden yardım istedi. Eve giden ekipler Yeşilova İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 3 yıllık polis memuru Yunus T.'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Genç polis memurunun beylik tabancasıyla başına ateş ederek intihar ettiği değerlendiriliyor. Yunus T.'nin cenazesinin memleketi Muğla'da toprağa verileceği öğrenildi. polisintihar