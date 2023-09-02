Bursa Yıldırım'da hareketli gece! Husumetlisinin aracını böyle kundakladı!

Bursa'da aralarında husumet olan kişinin otomobilini önce taşlayıp camını kıran ardından benzin döküp yakan kişi güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

YAYINLAMA
Google News
Bursa Yıldırım'da hareketli gece! Husumetlisinin aracını böyle kundakladı!

Bursa'da aralarında husumet olan kişinin otomobilini önce taşlayıp camını kıran ardından benzin döküp yakan kişi güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Millet Mahallesi'nde bir şahıs aralarında husumet bulunan kişinin evinin önüne geldi. Park halindeki aracı gören kişi, yanında getirdiği koca taşlarla otomobilin camını kırıp, araca benzin dökmeye başladı. Daha sonra çakmakla aracı ateşe verdi.

Kısa sürede büyüyen alevleri mahalle sakinleri fark edince durum 112'ye bildirildi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına hızla müdahale etti.

Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı tahkikat devam ederken, kundaklama anı kameraya saniye saniye yansıdı.

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Denizli'deki katliam gibi kazada Şoför'ün ilk ifadesi ortaya çıktı! İşte kahreden o detaylar
Denizli'deki katliam gibi kazada Şoför'ün ilk ifadesi ortaya çıktı! İşte kahreden o detaylar
Kağıthane'de 'üvey kardeş' cinneti! Kardeşinin evini benzin döküp yaktı!
Kağıthane'de 'üvey kardeş' cinneti! Kardeşinin evini benzin döküp yaktı!
Trafik magandaları bu kez Bakırköy'de sahnede! Tepki gösteren vatandaşı dövdüler!
Trafik magandaları bu kez Bakırköy'de sahnede! Tepki gösteren vatandaşı dövdüler!
Denizli'deki kazada faciaya neden olan tır sürücüsünün ifadesi ortaya çıktı
Denizli'deki kazada faciaya neden olan tır sürücüsünün ifadesi ortaya çıktı
Son Haberler
Doğalgaz Fiyatlarında Şaşırtan Karar! Bu Haberi Kimse Beklemiyordu! Doğalgaz Fiyatları Eylül Ayında…
Doğalgaz Fiyatlarında Şaşırtan Karar! Bu Haberi Kimse Beklemiyordu! Doğalgaz Fiyatları Eylül Ayında…
Sağlık bakanı açıkladı! 'Gri kod' uygulaması devreye giriyor! Asıl şimdi sağlıkçılara dokunanlar yandı!
Sağlık bakanı açıkladı! 'Gri kod' uygulaması devreye giriyor! Asıl şimdi sağlıkçılara dokunanlar yandı!
Bursa Yıldırım'da hareketli gece! Husumetlisinin aracını böyle kundakladı!
Bursa Yıldırım'da hareketli gece! Husumetlisinin aracını böyle kundakladı!
Zayıflığa Karşı Yeni Çözüm! Limonlu Türk Kahvesi Hiç Denediniz Mi? Tadı…
Zayıflığa Karşı Yeni Çözüm! Limonlu Türk Kahvesi Hiç Denediniz Mi? Tadı…
Bu nasıl evlat? Öz evladı tarafından bayıltılarak soyuldu!
Bu nasıl evlat? Öz evladı tarafından bayıltılarak soyuldu!
Beylikdüzü'nde Zincir markette dehşet! Arkadaşını korumaya çalışırken canından oldu!
Beylikdüzü'nde Zincir markette dehşet! Arkadaşını korumaya çalışırken canından oldu!
Bahçeli'nin 12 yıllık hayali gerçek oluyor: Nevşehir'de yapılacak cemevi'nin temeli atılıyor
Bahçeli'nin 12 yıllık hayali gerçek oluyor: Nevşehir'de yapılacak cemevi'nin temeli atılıyor
Çok Okunanlar
Tarım Kredi Market'ten yeni bir süper fiyat indirim kampanyası daha! 17 Eylül tarihine kadar geçerli ocak, İşte o indirimli ürünler
Tarım Kredi Market'ten yeni bir süper fiyat indirim kampanyası daha! 17 Eylül tarihine kadar geçerli ocak, İşte o indirimli ürünler
Memur-sen tek tek hesapladı! memurların ocakta alacağı zam belli oldu, İşte o rakamlar
Memur-sen tek tek hesapladı! memurların ocakta alacağı zam belli oldu, İşte o rakamlar
Galatasaray Türk futbol tarihinin transfer bombasını mı patlatıyor? Dünyaca ünlü yıldız ile temasa geçildi
Galatasaray Türk futbol tarihinin transfer bombasını mı patlatıyor? Dünyaca ünlü yıldız ile temasa geçildi
Sivas'ta, Trabzon'dan Gaziantep'e giden yolcu otobüsü alev alev yandı, o anlar cep telofonu kamerasına yansıdı
Sivas'ta, Trabzon'dan Gaziantep'e giden yolcu otobüsü alev alev yandı, o anlar cep telofonu kamerasına yansıdı
Güzergah nedeniyle müşterisiyle tartışan taksici cezasını buldu!
Güzergah nedeniyle müşterisiyle tartışan taksici cezasını buldu!
Denizli'de karşı şeride geçen tır, otobüse çarparak dehşet saçtı: 6 ölü, 43 yaralı
Denizli'de karşı şeride geçen tır, otobüse çarparak dehşet saçtı: 6 ölü, 43 yaralı
Ok gibi saplandı! Kocaeli'de tıra arkadan çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti
Ok gibi saplandı! Kocaeli'de tıra arkadan çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti
Yorumlananlar
CHP'li Başkan aranıyordu! Yangın söndü Pilavcı Başkan döndü!
CHP'li Başkan aranıyordu! Yangın söndü Pilavcı Başkan döndü!
IKEA'dan tepki çeken karar: Mescidi kapattı!
IKEA'dan tepki çeken karar: Mescidi kapattı!
Cristiano Ronaldo, Türkiye için söylediğinden geri adım atmıyor, Suudi Arabistan Ligi'ni övmeye devam ediyor.
Cristiano Ronaldo, Türkiye için söylediğinden geri adım atmıyor, Suudi Arabistan Ligi'ni övmeye devam ediyor.
Reklam afişleri de çare olmadı! Aylık 24 bin lira maaşla çalışacak şoför bulamıyorlar!
Reklam afişleri de çare olmadı! Aylık 24 bin lira maaşla çalışacak şoför bulamıyorlar!