Bursa'da akılalmaz olay! Emniyet ekipleri baskın düzenlediği evde görenleri şok edecek bir manzarayla karşılaştı!

Bursa’nın İznik ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. bir defineci kendi evinin içerisinde kaçak kazı yaparak tünel açtı. Yok artık denilen olayda acemi defineci jandarma tarafından yakalandı.
EVİN İÇİNDE İZİNSİZ KAZI
İznik’e bağlı Tacir Mahallesi'nde ikamet eden Osman T.’nin (52) evi içerisinde ve eklentisinde kültür varlığı bulmak maksadıyla izinsiz kazı yaptığının bilgisini alan İznik Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler takibe aldıkları eve operasyon düzenledi.
2 METRELİK ÇUKUR
İçeri giren jandarma ekipleri evin salon kısmında serili halıların altında ve salonun duvar kısmında 2 metre derinlikte çukur ile karşılaştı. Durum üzerine arama çalışması başlatan ekipler, 1 adet jeneratör, 1 adet delici matkap, 1 adet manivela, 1 adet kazma, 1 adet kürek, 2 adet 25 metre uzunluğunda elektrik kablosu, 1 adet keser, 5 adet delici kırıcı ucu, 2 adet maske ele geçirdi.
Öte yandan, evde yakalanan şüpheli gözaltına alındı.