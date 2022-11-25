'Korunması Gerekli Kültür Varlığı' vasfındaki tarihi konak alevlere teslim oldu, kullanılamaz hale geldi!

Edirne'nin Merkez ilçesinde, Babademirtaş Mahallesi'nde bulunan tarihi konakta gece saatlerinde yangın çıktı. "2. Grup Korunması Gerekli Kültür Varlığı" vasfındaki tarihi konaktan yükselen alevleri gören vatandaşlar 112 Acil ekiplerine ihbarda bulundu.

KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Polis ekipleri alevlerin büyüyüp diğer binalara yayılması ihtimaline karşı vatandaşları uyarırken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonrasında yangın kontrol altına alınırken, tarihi konak kullanılamaz hale geldi.

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Olayla ilgili inceleme başlatıldı.