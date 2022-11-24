Zonguldak'ta akıllara durgunluk veren hırsızlık olayı! "Kusura bakma yapmak zorundayım" diyerek bilezik çaldı!

Zonguldak'ta alışveriş yapmak için girdiği kuyumcuda eline aldığı bilezikle hızlı bir şekilde kaçan hırsızın kuyumcuya bıraktığı not ise şaşkınlık yarattı.

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Zonguldak'ta akıllara durgunluk veren hırsızlık olayı! "Kusura bakma yapmak zorundayım" diyerek bilezik çaldı!

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde bir kuyumcuda yaşanan olayda İ.B. isimli şüpheli Ahmet Danış’ın işlettiği kuyumcuya gelerek annesi için bilezik satın almak istediğini söyledi. Danış’ın bilezik modeli göstermesi üzerine şüpheli “Annem biraz kilolu biraz büyüğüne bakabilir miyim?” diyerek daha büyük bir bilezik istedi. İşyeri sahibinin daha büyük bir bileziği göstermesi üzerine fiyatını soran İ.B., bileziğin içerisine isim de yazdırmak istedi. Fiyatta anlaştıktan sonra kredi kartı ile ödeme yapacağını söyleyen İ.B., işyeri sahibine yönelerek “Kusura bakma yapmak zorundayım” deyip notu tezgaha bıraktı. 8 bin 500 lira değerindeki bileziği de alarak kaçmaya başladı.

Zonguldak'ta akıllara durgunluk veren hırsızlık olayı! "Kusura bakma yapmak zorundayım" diyerek bilezik çaldı!

"PEŞİMDEN GELMEYİN" DİYEREK KAÇTI

Bir taraftan İ.B.’yi yakalamaya çalışan işyeri sahibi diğer taraftan da çevresinden yardım istedi. Zanlı ise merdivenlerden üst sokağa çıktığı sırada bileziği yere bırakarak “Bileziği yere bıraktım benim peşimden gelmeyin” diyerek kaçmaya başladı. Kovalamacayı gören ve istirahatte olduğu öğrenilen çarşı mahalle bekçisi Y.E.B., olayın hırsızlık olduğunu öğrenince hızla aracına bindi. Zanlının dolmuşa binebileceği ihtimali üzerine üst yola çıkan çarşı mahalle bekçisi, karşıdan gelen dolmuşun önünü kesti. Hırsızlık zanlısının dolmuşta olduğunun tespit edilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Gözaltına alınarak polis merkezine götürülen zanlı hakkında işlem başlatıldı.

Zonguldak'ta akıllara durgunluk veren hırsızlık olayı! "Kusura bakma yapmak zorundayım" diyerek bilezik çaldı!

"POLİSE HABER VERME"

Zanlının kaçtığı sırada bıraktığı notta yazılanlara dikkat çeken işyeri sahibi Ahmet Danış, yaşadıklarını gazetecilere şöyle anlattı: “Dünkü yaşadığımız olayda kapkaç marifetiyle bir müşterimizin bileziği alarak kaçmasından doğan bir olay. Normal müşteri olarak geldi. Annesine bilezik alacağını söyleyerek bilezik fiyatlarının aralıklarını sordu. 20-25 bin liraya kadar çıktığını söyledim. '8 bin lira civarında bilezik anneme alayım' dedi. Göstermemi istedi. Gösterdim. 'Bunun büyük boyu olsun' dedi. O biraz daha kalın. 'Bakabilir miyim?' dedi. Onu çıkardım. İçerisine isim yazılıp, yazılamayacağını sordu. Yazılmaz ama istiyorsanız olabilir dedim. 'Kredi kartına alabiliyor muyuz' diye sordu. Kredi kartında limit olduğunu söyledi. 'Sonrasında da bunu yapmak zorundayım' dedi ve elindeki kâğıdı bırakarak kaçarak gitti. Kâğıtta, 'Kusura bakma bunu yapmak zorundayım. Polise haber verme. Birkaç gün sonra iki misli parasını ödeyerek tahsilatı hallederiz.' gibi cümleler yazıyordu. Peşinde koştuğumda, arkadaşlara tutun diye bağırdığım zaman taksici arkadaşlar peşine koştular. Baya uzaklaştıktan sonra bileziği merdivende bırakarak, "Peşimden gelmeyin. Bileziği merdivene bıraktım" diye bağırmış. O sırada orada tamamen tesadüfen bulunan gece bekçisi arkadaşımız olayı anlayınca onlarla beraber, üst yoldan giden dolmuşa bindiğini tahmin ederek, dolmuşun peşine gidiyorlar. Dolmuş durduruluyor ve şahıs indiriliyor. Polis merkezi aranarak yakalandığını söylüyorlar. Polis memurları giderek oradan onu teslim alıp karakola getiriyorlar.” diye konuştu.

Zonguldak'ta akıllara durgunluk veren hırsızlık olayı! "Kusura bakma yapmak zorundayım" diyerek bilezik çaldı!

KUYUMCU ŞİKAYET OLMADI

Polisin olayla ilgili çalışmasını sürdürdüğünü anlatan işyeri sahibi Ahmet Danış, hırsızlık zanlısından şikayetçi olmadığını belirterek “Son durumu bilmiyorum. Memurlar benden kamera kaydını istediler. Onları teslim edeceğiz bugün. Sorgusu yapıldı. Şikayetçi olmadım ben. Aslında olmak gerekiyor ama böyle yazı bırakmış. Çaresizliğinden dolayı olduğunu düşünerek şikayetçi olmadım” diye konuştu.
Hırsızlık zanlısı İ.B. polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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