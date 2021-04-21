Bursa'da bir vatandaşın bozulan aracını çekme yöntemi görenleri güldürdü
Bursa'da bir vatandaşın, aracı bozulunca çekmek için bulduğu yöntem görenleri şaşırttı.
Görüntüler, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi'nde kameralara yansıdı. Bir vatandaş, bozulan aracı için başka bir arkadaşından yardım istedi. Arkadaşının hareket halindeki aracının kaputuna oturan sürücü, ayaklarıyla bozulan aracını iteleyerek hareket ettirdi. Bu anlar sosyal medyada kısa sürede yayılırken görenleri güldürdü.
KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI